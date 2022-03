La Russie a rasé le théâtre de Marioupol. 1000 civils cachés à l’intérieur – Forum24

Les troupes russes ont attaqué le théâtre dramatique de la ville de Marioupol, dit-il station bbc Adjoint au maire Serhiy Orlov. Selon lui, à cette époque, 1 000 à 1 200 civils se cachaient dans le bâtiment. Le nombre de victimes est inconnu.

« Il n’est pas encore possible d’estimer l’ampleur de cet acte horrible et inhumain, car la ville continue de protéger les zones résidentielles. On sait qu’après le bombardement, le centre du théâtre dramatique a été détruit et l’entrée du bâtiment anti-nucléaire l’abri dans le bâtiment a été détruit », a-t-il annoncé. selon CNN Conseil municipal de Marioupol.

️Voici ce qu’il reste du théâtre dramatique à #Mariupol Selon les médias locaux, jusqu’à 1 000 personnes pourraient se trouver dans le bâtiment. Tout est maintenant sous les décombres du bâtiment. Le nombre exact de victimes est encore inconnu. pic.twitter.com/4L3D8lt39E – SUIVANT (@nexta_tv) 16 mars 2022

« Les mots ne peuvent être trouvés pour décrire le niveau de cruauté et de cynisme exercé par les occupants russes qui ont détruit la population civile d’une ville balnéaire ukrainienne. Les femmes, les enfants et les personnes âgées continuent de chercher des ennemis. Ce sont des gens pacifiques qui ne sont pas du tout armé », a ajouté le représentant de la ville.

Discours au Congrès américain

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une aide supplémentaire à la défense de son pays et à d’autres sanctions anti-russes alors qu’il s’adressait aux membres du Congrès américain aujourd’hui par appel vidéo depuis Kiev. Il a parlé de la nécessité de créer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, ou du moins d’envoyer un système anti-aérien avancé à son armée. Il a également appelé à des sanctions contre tous les politiciens russes qui n’ont pas pris leurs distances depuis l’invasion de l’Ukraine.

« Je vous encourage à faire plus », a déclaré le président ukrainien. Il a comparé ce que les citadins ukrainiens vivent au quotidien à l’attaque japonaise contre le port américain de Pearl Harbor en 1941 et aux attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, les pourparlers de paix avec l’Ukraine ne vont pas bien. Il a déclaré ce mercredi à la télévision russe RBC, mais a déclaré qu’il y avait de l’espoir pour un compromis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la position de la Russie semblait plus réaliste, mais qu’il faudrait plus de temps pour prendre des décisions qui seraient dans l’intérêt de l’Ukraine. La prochaine série de pourparlers hostiles se poursuivra aujourd’hui. Si l’Europe et l’OTAN continuent de soutenir l’Ukraine et les sanctions contre la Russie, il existe une possibilité de solution diplomatique pacifique, a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala (ODS) après son retour de Kiev.

La situation militaire en Ukraine n’a pas changé de manière significative au cours des dernières 24 heures, a déclaré ce matin l’état-major général ukrainien, selon lequel les forces russes se concentrent sur la consolidation de leurs positions et continuent de bombarder les infrastructures et les zones densément peuplées. Un immeuble de douze étages à Kiev s’est effondré ce matin après une attaque russe, tuant au moins deux personnes.

