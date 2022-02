La Russie a promis de ne pas étendre l’OTAN à l’Est, selon le document

Les secrétaires d’État des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne se sont réunis à Bonn le 6 mars 1991.

Ils ont négocié pour assurer la sécurité de la Pologne et des autres pays d’Europe de l’Est, sortant de l’influence soviétique et clarifiant leur inclination vers l’Occident et ses structures de sécurité.