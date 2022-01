La Russie « a perdu patience ». Quand les États-Unis et l’OTAN réagiront-ils ? Ça devrait être plus dur avec Poutine

Après une semaine de pourparlers entre les États-Unis et l’OTAN avec la Russie, qui n’ont pas abouti à un rapprochement, l’Amérique est de plus en plus convaincue que Poutine décidera d’attaquer l’Ukraine sous une forme ou une autre. Les appels se multiplient pour que Biden utilise un moyen de dissuasion plus fort avant qu’il ne soit trop tard.

Des informations récentes faisant état de cyberattaques contre des agences gouvernementales à Kiev ont suscité des inquiétudes. De plus, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a lancé une sorte d’ultimatum – son pays attend une réponse aux demandes formulées en Occident la semaine prochaine, et par écrit. « Nous perdons patience », a déclaré le chef de la diplomatie du Kremlin. La plus grande crainte a peut-être été la nouvelle que la Russie se préparait à une action dans le style d’une «provocation de Gliwice», qui a donné au Troisième Reich une excuse pour envahir la Pologne en 1939. Des soldats des forces spéciales russes vêtus d’uniformes ukrainiens attaqueraient les Russes en le Donbass pour justifier l’invasion. Les renseignements américains l’ont détecté sur la base de messages radio interceptés et d’observations des mouvements des personnes impliquées dans ces activités.

La Russie ne concerne pas toute l’Ukraine

L’opinion qui prévaut parmi les experts semble être que le but d’une éventuelle invasion ne sera pas de s’emparer de toute l’Ukraine. Ce type d’attaque subirait des pertes excessivement lourdes lors des batailles de première ligne et plus tard, en termes d’occupation et de combats avec les partisans. On pense également que les quelque 100 000 soldats rassemblés à la frontière ne suffiront pas à capturer l’ensemble du territoire ukrainien ; pour cela, il faut une force trois ou même quatre fois plus grande.

Les analystes militaires rappellent que l’armée ukrainienne est bien mieux armée aujourd’hui – principalement grâce aux États-Unis et à d’autres puissances occidentales – et entraînée qu’elle ne l’était en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée et soutenu les séparatistes dans le Donbass. On pense que l’attaque la plus probable consiste à s’emparer de la ceinture frontalière dans la partie orientale du pays pour contrôler le canal qui alimente en eau du Dniepr à la Crimée.

Certains experts craignent que la nature limitée de l’invasion ne crée des divisions dans les communautés occidentales – les pays moins enclins à la confrontation avec la Russie pourraient trouver que si Poutine ne va pas aussi loin que prévu, il vaut mieux ne pas réagir de manière excessive. Lors des pourparlers avec l’Otan mercredi, les pays de l’alliance ont fait preuve d’unité en répondant « non » aux demandes de la Russie. Mais gardez à l’esprit que des pays comme l’Allemagne et la France sont réticents à imposer un embargo sur les approvisionnements russes en pétrole et en gaz, qui a été proposé comme l’une des sanctions en cas d’attaque contre l’Ukraine.

Les sanctions pourraient ne pas suffire

Joe Biden a annoncé qu’en cas d’invasion, les États-Unis imposeraient des sanctions beaucoup plus sévères que les sanctions après l’annexion de la Crimée et seraient très lourdes pour l’économie russe. Ils frapperont les secteurs énergétiques critiques et les portefeuilles des oligarques et même de Poutine lui-même. Il serait très douloureux d’exclure la Russie du système SWIFT, ce qui bloquerait les transactions bancaires avec les partenaires occidentaux. En cas d’attaque russe, Biden s’est également engagé à augmenter les livraisons d’armes et d’équipements à l’Ukraine, à y envoyer davantage de missiles antichars Javelin et à lancer des missiles Stinger – une arme anti-hélicoptère efficace.

Selon certains experts, de telles sanctions ne seront pas efficaces. Selon le colonel à la retraite. Alexander Vindman, un ancien haut responsable du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche, n’influencera pas le comportement de Poutine comme par le passé, car Moscou a immunisé son économie contre eux. Vindman souligne les réserves de change de la Russie et le fait que la Russie peut compter sur l’aide de la Chine.

L’Europe doit cesser d’hésiter

D’autres analystes et commentateurs estiment que les sanctions devraient être appliquées maintenant, et pas seulement après l’entrée des troupes russes en Ukraine. Même maintenant, pas après l’invasion, l’Ukraine a besoin d’être armée. – Poutine ne voit pas un renforcement significatif des forces de l’OTAN en réponse à ses mouvements de troupes. La prévention après coup ne fonctionnera pas – a déclaré « Politeka » Ian Brzezinski du United States Atlantic Council, ancien sous-secrétaire d’État au Pentagone. – Biden aurait pu empêcher la guerre en augmentant le coût de l’action militaire de Poutine – et maintenant plutôt qu’après le début de l’invasion. Cela nécessitera une augmentation des livraisons d’armes à l’armée ukrainienne et une assistance dans l’élaboration d’une stratégie de résistance de la guérilla – a ajouté Jackson Diehl, chroniqueur du Washington Post spécialisé dans les affaires internationales.

« Poutine respecte les forces et profite des faiblesses. L’Europe doit cesser d’hésiter et lui donner ce qu’elle craint, pas ce qu’elle veut », a écrit James Carafano, expert de la conservatrice Heritage Foundation.

Cet appel est jusqu’à présent resté sans réponse dans l’administration Biden. Le secrétaire d’Etat américain Tony Blinken a déclaré jeudi que les Etats-Unis étaient « pleinement préparés » en cas d’attaque russe contre l’Ukraine. Il a simplement répété que l’Amérique ferait alors « ce qu’elle n’a pas fait dans le passé », impliquant des sanctions très sévères. Washington espère toujours que même si les pourparlers de Genève et de Bruxelles échouent, les négociations se poursuivront et permettront de résoudre la crise par la diplomatie.

