La Révolution française sanglante. Le monde politique a commencé à changer avec la conquête de la célèbre prison de la Bastille

Juillet 1789 est une vague d’émeutes à Paris. La monarchie française n’est certes pas en position de pouvoir et elle le sait très bien. Les pauvres français souffraient de la faim, principalement à cause du prix élevé du pain. Cependant, le roi Louis XVI a commis l’une des nombreuses erreurs fondamentales. Laquelle est-ce?

ministre préféré

Trois jours seulement avant la conquête de la Bastille, Louis XVI convoque le très populaire ministre des Finances, Jacques Necker, et en même temps convoque les forces militaires à Versailles. A cette époque, les Parisiens se battaient et formaient une milice pour total 48 mille hommes. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas armés.

Le lendemain, les révolutionnaires reçoivent la nouvelle de la destitution du ministre Necker, ce qui exaspère la foule déjà en colère. Un éminent orateur, Camille Desmoulins, a appelé à un soulèvement armé contre le gouvernement et a chargé les rebelles de feuilles de châtaignier sous leurs chapeaux.

Les manifestants se sont rassemblés au Jardin du Palais-Royal à Paris, où les gens ont tenu des statues du ministre et homme politique libéral Philippe d’Orléans en tant que leader de la marche. Le régiment de cavalerie a arrêté la foule aux Tuileries et a commencé à tirer afin que trois manifestants ne survivent pas. Plusieurs autres ont été grièvement blessés.

La situation continue de s’aggraver. La nuit autour de Paris 40-50 bureau de douane incendié avec l’idée que les marchandises à Paris pourraient devenir moins chères à la suite de cette action. Le 13 juillet, l’église Saint-Lazare a été pillée, les Parisiens n’y trouvant que du grain, pas les armes qu’ils cherchaient. Les députés se sont réunis à l’hôtel de ville pour former un comité permanent et former une milice bourgeoise de 48 000 personnes pour assurer l’ordre.

Les députés se sont rendus le même jour aux Invalides pour récupérer les armes stockées. Cependant, le gouverneur a refusé. Le jour J arrive.

poudre à canon

Vers 10 heures, les Parisiens attaquent les Invalides pour les armes stockées et perdues nécessaires à la révolte et à la révolution. Plusieurs canons se dressèrent contre eux, mais les défenses assignées refusèrent de tirer sur la foule.

De même, plusieurs régiments de cavalerie, d’infanterie et d’artillerie furent préparés dans le champ le plus proche de Mars. Cependant, le commandant n’a pas donné l’ordre de disperser la foule devant les Invalides et les manifestants ont fait irruption dans les tranchées, les barreaux et depuis l’entrepôt. réussi à acquérir jusqu’à 40 000 mousquets, 20 canons et un mortier.

Cependant, Paris manquait de munitions et de munitions. Il est stocké à la Bastille, où il pèse environ 13,5 tonnes. Les responsables de la ville savaient également que la poudre à canon, les munitions et les armes de la Bastille étaient essentielles au développement. La délégation souhaite ainsi que le gouverneur de la Bastille leur fournisse tout ce dont ils ont besoin pour la nouvelle milice naissante contrôlée par les politiques.

Le commandant de la Bastille Bernard-René Jardann de Launay a décidé de ne pas abandonner les armes et les munitions, mais de déplacer les canons, ce que la foule autour de la Bastille a vu comme un signal pour se battre. Il a décidé d’attaquer. Le gouverneur a ordonné de tirer dans la foule, mais les rebelles ont finalement traversé le mur au-dessus du toit du poste de garde et ont utilisé des haches pour abaisser le pont-levis au-dessus des douves devant la Bastille.

Le début d’une fin

Après une heure de conquête, les assaillants rejoignent la foule en direction de la Bastille des Invalides. Bastille seulement défendu 82 mutilés de guerre et 342 membres de la Garde suisse. Lorsque les rebelles ont également utilisé des canons pour gagner la prison, la victoire était à portée de main. A cinq heures de l’après-midi, les défenseurs se sont rendus. Les rebelles ont confisqué la poudre à canon, les munitions et libéré les prisonniers, qui n’étaient que sept.

Le commandant de la Bastille, Launay, est exécuté et sa tête portée triomphalement poignardée à coups de lance. D’un point de vue pratique, la conquête de la Bastille est avant tout symbolique. La prison au milieu de la ville est considérée comme une image de la tyrannie de la monarchie à cette époque. La conquête était ainsi considérée comme une victoire sur l’oppression royale.

