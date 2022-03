L’OTAN fonctionne comme une alliance de défense depuis l’effondrement du bloc de l’Est. Il a été créé avec la signature du Traité de l’Atlantique Nord entre 12 nations à Washington en 1949. Le précurseur de l’Alliance de l’Atlantique Nord était le traité de Dunkerque d’après-guerre entre la Grande-Bretagne et la France en 1947. L’alliance s’est développée un an plus tard grâce au traité de Bruxelles des nations du Benelux, mais les négociations ont rapidement commencé sur une alliance militaire plus large qui inclurait les nations nord-américaines.

L’Autriche: La guerre ouvre les yeux des sceptiques

Les dirigeants politiques tchèques ont également commémoré samedi l’adhésion de la République tchèque à l’OTAN. Ils ont souligné à quel point l’importance de l’adhésion est désormais évidente en raison de l’agression russe. « L’adhésion à l’OTAN garantit ainsi notre sécurité, car tous ses dirigeants ont mentionné à plusieurs reprises que l’OTAN est prête à défendre chaque décimètre du territoire de ses membres. Grâce au fait que nous, en tant que République tchèque, en faisons partie, il n’y a aucun danger », a déclaré le Premier ministre sur Twitter Petr Fiala (ODS).

fiala souligner que grâce à notre appartenance à notre région – soit sur le territoire d’un autre Etat membre, les troupes ennemies ne peuvent entrer, sans déclencher de réactions de rétorsion de la part de tous les États membres.

Le ministre de l’Intérieur Vít Rakušan (STAN) a également évoqué son entrée dans l’OTAN sur Twitter. Il s’arrêta un instant sur les « gens douteux ». « Cette année, nous devons être reconnaissants de la rapidité et de la douceur avec laquelle nous avons été acceptés à ce moment-là. Et peut-être que la plupart des sceptiques qui ont ouvert la voie à un pont illusoire entre l’OTAN et la Russie ont ouvert les yeux. Comme on peut le voir, le grand frère de l’est peut bombarder des ponts. » dit l’Autrichien.

Pour marquer l’anniversaire samedi, le drapeau de l’OTAN a été hissé au siège du Sénat, selon le chef de la chambre haute Milos Vystril (ODS). Selon le premier ministre Miroslav Kalousek mais il faut dire que nous n’avons pas rejoint l’OTAN, mais nous avons été acceptés. « Le parlement de la République tchèque a décidé de notre entrée en avril 1998. Je rappellerai aux jeunes que Zemanova Le CSSD demande une décision par référendum, Dieu en vain. Zeman sape déjà les intérêts russes. » Kalousek a déterré des chefs d’État sur Twitter.

Kalousek explore la critique multiforme du chef de l’Etat pour son comportement pro-russe. Pour un peu de soutien un nombre de même les chefs de chambre ne sont pas venus à la cérémonie de remise des prix de cette année au château de Prague. Président Cependant, après l’invasion, Milos Zeman s’est brusquement retourné et a traité Poutine de fou.

En raison de la guerre, les dirigeants de l’OTAN se réunissent désormais fréquemment avec des dirigeants européens et non européens pour envisager les prochaines étapes. Par exemple, certains pays souhaitent rejoindre une alliance. « Nous devons élargir notre approche de la sécurité. Nos adversaires potentiels utilisent tous les outils à leur disposition – militaires, politiques et économiques – pour attaquer nos institutions, affaiblir notre société et saper notre sécurité. En tant que première ligne de défense, nous avons donc besoin d’une approche plus large, plus intégrée et plus coordonnée pour assurer la résilience. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a présenté l’une des mesures visant à mieux équiper l’Alliance et ses membres face aux menaces actuelles et futures.

L’Ukraine souhaite également rejoindre l’alliance, mais selon l’Europe, il n’y a aucune raison à cela. Il a averti à plusieurs reprises la Russie avant que l’Ukraine ne rejoigne l’OTAN, exigeant même la promesse que cela n’arriverait jamais.

Qui sont les membres de l’OTAN ?

Pays fondateur : Royaume-Uni, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Norvège, Danemark, Portugal, États-Unis d’Amérique, Canada et Islande

Première extension : La Turquie, la Grèce et trois ans plus tard l’Allemagne puis en 1982 l’Espagne

Agrandissement Est : En 1999, la République tchèque, la Pologne et la Hongrie

Agrandissement massif en 2004 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie

Continuer: Croatie, Albanie et plus récemment Monténégro, Macédoine du Nord

La Bosnie-Herzégovine est actuellement la plus proche d’adhérer à l’OTAN, qui figure dans le plan d’action pour l’adhésion. C’est le début de l’adhésion à l’Alliance, qui vise à préparer le pays aux futures obligations et engagements découlant de l’adhésion.

Cependant, lors de son sommet de Bucarest en 2008, l’OTAN a promis de futures invitations à l’Ukraine et à la Géorgie. L’escalade des tensions russes et l’invasion de l’Ukraine qui a suivi en 2022 ont conduit la Finlande et la Suède à envisager de rejoindre l’Alliance.. Chypre a également demandé l’adhésion, mais la Turquie a bloqué son adoption.