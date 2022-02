La République tchèque fait don de dizaines de milliers d’armes à l’Ukraine

Prague – Les Tchèques ont fait don de 30 000 pistolets, 7 000 fusils d’assaut, 3 000 mitrailleuses, plusieurs dizaines de fusils de précision et environ un million de cartouches à l’Ukraine. La ministre de la Défense Jana Ernochová (ODS) a informé de la décision du gouvernement lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Le transport du matériel donné d’une valeur d’environ 188 millions de couronnes sera assuré par la République tchèque, elle s’occupera également du transport des munitions, que le gouvernement tchèque avait données à l’Ukraine en janvier et qui restent jusqu’à présent sur le territoire tchèque.

ernochová a déclaré que le gouvernement avait également approuvé aujourd’hui les modifications des conditions de don de munitions d’artillerie, qu’il avait décidées fin janvier. Les munitions seront transportées par le ministère tchèque de la Défense, et non par la partie ukrainienne. Selon lui, il avait été initialement convenu que l’Ukraine prendrait en charge les munitions d’artillerie sur le territoire tchèque. Il a dit qu’à la fin janvier, lorsque le gouvernement a pris une décision, la situation était différente et il y avait une possibilité de transport aérien. « Je suis désolé que l’Ukraine n’ait pas réussi », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, le transport sera organisé en quelques heures et l’Ukraine recevra les matériaux à l’endroit convenu. Le ministre n’a pas voulu donner de détails. « L’assistance de la République tchèque, du gouvernement de la République tchèque et des ministères ne s’arrête certainement pas à cette assistance », a-t-il déclaré. Selon lui, le ministère envisage la possibilité d’envoyer une aide supplémentaire à l’Ukraine. Le ministre de l’Intérieur Vít Rakušan (STAN) a indiqué aujourd’hui à la télévision tchèque que les livraisons se feraient par chemin de fer.

Le ministère a déclaré dans un communiqué de presse que l’approvisionnement actuel en armes se compose de 30 150 pistolets 9 mm, modèle 82, 5 000 fusils d’assaut, modèle 58, 7,62 mm, un demi-million de cartouches NB 7.62-43, 125 000 cartouches NB 7.62-SV 43 , 2085 mitrailleuses légères 7,65 mm modèle 61 Scorpio et des millions de balles NB 7,65-Browning. Il y a aussi 3200 mitrailleuses universelles modèle 59 de 7,62 mm, 12 fusils de précision Dragunov de 7,62 mm, un million de cartouches NB 7.62-59 et un million de cartouches NB 7.62-SV 59 et 150 000 cartouches NB 7.62-PZ 59. , le gouvernement tchèque a également fait don de 19 Fusils de précision Falcon de 12,7 mm et matériel connexe nécessaire au transport vers l’Ukraine.

Selon le ministère de la Défense, la valeur comptable totale du prix est de 188 106 550 CZK. Le gouvernement a accepté une exception à condition que cette propriété ne soit pas requise pour ce prix. Dans le même temps, a accepté la libre reddition de la partie ukrainienne. Le porte-parole du gouvernement, Vaclav Smolka, a déclaré à CTK aujourd’hui que le gouvernement prenait ce qu’on appelle une décision rollam afin que l’aide puisse être acheminée le plus rapidement possible.

Une offre d’armes a également été faite par le ministère de l’Intérieur, et la police municipale a également signalé l’offre. Le ministre autrichien a déclaré aujourd’hui qu’en raison de la bureaucratie complexe avec le retrait et l’élimination des armes, le ministère de l’Intérieur ne pourra pas envoyer de troupes. « Nous cherchons principalement à savoir si les armes à feu dont dispose la police sont vraiment des armes recherchées et appropriées. Il semble que cela se passe bien et nous nous joindrons certainement à nous dans les prochains jours », a-t-il déclaré à T.

Le ministère de la Défense prépare des documents sur la capacité des installations d’hébergement où les réfugiés peuvent être hébergés. Dans le même temps, des réservistes actifs et des soldats ont déclaré offrir des dons de sang. « Nous poursuivons certainement nos installations médicales si elles ne disposent pas du matériel médical militaire nécessaire », a déclaré le ministre.

Le ministre a également déclaré que si des volontaires tchèques voulaient aider l’Ukraine dans des organisations non gouvernementales à but non lucratif qui y opèrent déjà, rien ne les empêcherait. Cependant, si un ressortissant tchèque veut rejoindre l’armée ukrainienne, le ministère de la Défense avertit qu’un citoyen tchèque ne peut rejoindre les forces armées d’un autre pays qu’avec l’approbation du président tchèque. L’exception est le service dans les forces armées des États membres de l’OTAN. Les conditions sont régies par la loi TNI.

Il a également déclaré que l’Ukraine avait causé des pertes importantes à la Russie. Il espère que davantage de pays se joindront à l’Ukraine et que l’Ukraine ne sera pas laissée seule.

Berlin a changé d’avis et enverra des canons antichars ukrainiens et des missiles rudaux Stinger