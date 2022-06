La République tchèque exprime sa solidarité avec la France après l’expulsion de l’ambassadeur du Mali

Prague – La République tchèque a exprimé sa solidarité avec la France suite à l’expulsion de son ambassadeur du Mali, a déclaré aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsk (Pirates) à la presse à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Etat (BRS). En raison de la présence militaire de la République tchèque dans la région du Sahel, le Conseil et la ministre de la Défense Jana Ernochová (ODS) ont informé aujourd’hui de la situation dans la région.

Les Tchèques ont environ 150 soldats dans la région sur trois missions, dont l'opération Takuba, dirigée par la France. « Nous sommes préoccupés par la façon dont le gouvernement malien a expulsé si rapidement l'ambassadeur de France », a déclaré le ministre.

Le Mali a annoncé lundi l’expulsion de l’ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer. Le diplomate a eu 72 heures pour quitter le pays. La raison en était les déclarations « hostiles » faites par des responsables du gouvernement français contre le gouvernement militaire malien. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré plus tôt vendredi que le gouvernement militaire du Mali était « hors de contrôle » et illégitime.

Lipavsky a déclaré que la France avait la pleine solidarité tchèque dans la question de l’expulsion de l’ambassadeur. « Nous évaluons et surveillons en permanence la situation et nous l’abordons de manière très responsable. C’est également un sujet qui fait l’objet de discussions approfondies dans l’UE », a-t-il déclaré. Selon lui, une déclaration commune de l’Union européenne est en préparation.

La région du Sahel a récemment été frappée par une série de coups d’État et, à part le Mali, l’armée a pris le contrôle du Tchad et du Burkina Faso. Il existe un certain nombre de groupes islamiques radicaux dans la région et il y a un mécontentement croissant face à la présence des troupes et à l’influence européenne, écrit Reuters. L’Union européenne a accepté d’imposer des sanctions aux cinq membres de la junte au Mali. Les responsables militaires de ce pays d’Afrique de l’Ouest ne pourront pas voyager en raison de l’action et leurs avoirs seront gelés, rapporte Reuters.