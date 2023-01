La République tchèque est le seul pays de l’UE à avoir augmenté sa dette publique au troisième trimestre de l’année dernière

La République tchèque est le seul pays de l’Union européenne à avoir augmenté sa dette publique d’une année sur l’autre au troisième trimestre de l’année dernière. Cela représente 45,2% du produit intérieur brut (PIB), a déclaré lundi l’office des statistiques de l’UE Eurostat. Dans l’ensemble de l’UE, la dette est tombée à 85,1 % du PIB, dans la zone euro, elle est tombée à 93 % du PIB.

La République tchèque reste l’un des pays les moins endettés de l’UE. En termes absolus, la dette dépasse 2,98 billions de couronnes. Un an plus tôt, à savoir au troisième trimestre 2021, la dette nationale dépassait 2 430 milliards de couronnes, en termes relatifs, elle est de 40,4 % du PIB.

« Tant dans le cas des dix-neuf pays de la zone euro que dans le cas de l’UE dans son ensemble, derrière la diminution de la dette nationale par rapport au produit intérieur brut se cache une augmentation du PIB, qui l’emporte sur l’augmentation de la dette nationale en valeur absolue valeur », a déclaré Eurostat.

A la fin du troisième trimestre de l’année dernière, la Grèce avait le ratio dette nationale/PIB le plus élevé, à savoir 178,2 %. Viennent ensuite l’Italie (147,3%), le Portugal (120,1%), l’Espagne (115,6%), la France (113,4%) et la Belgique (106,3%). L’Estonie (15,8 %), la Bulgarie (23,1 %) et le Luxembourg (24,6 %) ont les ratios dette/PIB les plus bas.

Par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière, le ratio dette/PIB a augmenté au troisième trimestre dans quatre pays membres, à savoir la Bulgarie (+1,9 point de pourcentage), la République tchèque (+1,7 point de pourcentage), la France (+0,3 point de pourcentage) et en Suède (+0,2 point de pourcentage). Dans 23 autres pays de l’UE, la dette a diminué, la plus forte en Grèce, à Chypre, au Portugal, en Italie et en Croatie.

Les données pour la zone euro couvrent 19 pays. La Croatie est membre de la zone euro depuis janvier de cette année, cela n’affecte donc pas les données du troisième trimestre de l’année dernière.