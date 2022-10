La République tchèque a réussi à diriger l’union de l’UE dans une crise. Les experts conseillent de ne pas jeter le respect gagné

La présidence de l’UE remet les Tchèques sur la carte du monde. En période de crise provoquée par la guerre en Ukraine et la forte hausse des prix de l’énergie, Prague a réussi à contribuer à l’unification de l’Europe. Pour ne pas être éphémères, les experts recommandent de bâtir la réputation des joueurs d’équipe dans le syndicat, comme cela a été fait en organisant un sommet au Château de Prague. Même si cela signifie une démarcation vis-à-vis des voisins polonais et hongrois.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe ne s’est pas trouvée dans une situation plus dramatique qu’elle ne l’est aujourd’hui. L’invasion russe a déclenché la guerre en Ukraine et poussé plus de cinq millions de réfugiés vers les pays européens. Le conflit dure depuis huit mois et Moscou menace de se doter d’armes nucléaires. Les prix de l’énergie ont fortement augmenté et l’Europe cherche des moyens d’éliminer la dépendance au gaz russe. La tâche principale de maintenir l’unité de l’Union européenne incombe à l’État président, qui est tchèque depuis juillet. Des experts contactés par la rédaction d’Aktuálně.cz évaluent ses performances.

« Nous sommes le neuvième plus grand pays de l’Union en termes de population et nous devons nous comporter en conséquence. Au fil des années, certains hommes politiques ici ont répété que nous ne pouvons rien faire en Europe. Désormais, les Européens nous considèrent comme des partenaires et grâce à cela, nous pouvons pour promouvoir nos intérêts », a déclaré après quatre mois de présidence tchèque, le Premier ministre Petr Fiala de l’ODS.

Le groupe européen de vingt-sept personnes s’occupe maintenant de la manière d’assurer suffisamment d’essence pour l’hiver et d’arrêter les hausses massives de prix. Il essaie de coordonner sa position sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie et cherche des moyens d’améliorer ses propres fonctions. Les Tchèques ont succédé à la France à la présidence du Conseil de l’Union européenne et la céderont à la Suède à partir de janvier.

« Si l’Union survit à cette crise et s’unit, elle la renforcera. C’est un moment historique et les Tchèques prennent les devants », a déclaré la vice-présidente de la Commission européenne Věra Jourová de l’ANO. Le déroulement de la présidence jusqu’à présent prouve la vérité. Les représentants des pays de l’UE ont salué l’accent mis sur l’unité par les Tchèques.

La République tchèque est devenue le centre de l’Europe début octobre, lorsque 43 premiers ministres et présidents européens sont venus au château de Prague pour un sommet. « La tenue d’un événement d’une telle ampleur à Prague a été un succès. La République tchèque s’est préparée au sommet de manière appropriée », rappelle le politologue iga Factor, responsable du think tank Europeum à Bruxelles.

C’est à Prague que le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sont assis à la table des négociations, alors que des pays longtemps éloignés sont toujours en guerre pour le Haut-Karabakh il y a deux ans. « Quand j’ai vu comment ils s’amusaient, j’ai pensé, wow, c’est énorme », a commenté Jennifer Rankin, journaliste au journal britannique Guardian, à propos de la percée médiatisée par des diplomates français.

Photos incroyables. Il était impossible d’imaginer, avant la guerre de Poutine, que les dirigeants arménien et azerbaïdjanais tiendraient des pourparlers de paix quadripartites avec Macron et Michel. La portée de la Russie s’érode pic.twitter.com/CntF7c3G8d – Henri Foy (@HenryJFoy) 6 octobre 2022

Pour que la République tchèque soit considérée comme un acteur européen fort même après le sommet, la diplomatie locale devra faire plus que jamais, avance Elizabeth Carterová, experte en politique européenne de l’université de Harvard. « La République tchèque peut devenir célèbre en peu de temps, mais lorsqu’elle abandonne le relais, elle peut revenir dans les rangs des pays moins connus », a-t-il déclaré.

L’analyste Michael Emerson du principal groupe de réflexion européen CEPS a également évoqué le bref moment sous les projecteurs. Il a toutefois ajouté que le sommet aidait la présidence tchèque, ce qui se refléterait dans les négociations qui l’attendent jusqu’à la fin de l’année.

Lors de la réunion de Prague, les dirigeants ont formé la Communauté politique européenne, une plate-forme pour connecter les pays de l’UE avec d’autres pays européens. Il a été proposé par la France et son but est de dire ce que chaque pays veut, où il est d’accord, où il ne l’est pas et pourquoi. Mais certains craignent que cela ne se substitue à l’adhésion à un syndicat pour les pays qui souhaitent y adhérer – comme l’Ukraine.

La frontière orientale de l’UE était un sujet brûlant pendant la présidence tchèque. L’invasion russe a déclenché la guerre en Ukraine, près de la frontière. « Le conflit a montré que 27 devrait être plus actif autour de lui, la passivité ouvrant l’espace à d’autres acteurs, notamment la Russie et la Chine. La défense la plus efficace est une perspective d’adhésion pour les pays des Balkans occidentaux et d’Europe de l’Est », explique Factor du groupe de réflexion Europeum.

Selon le Premier ministre Fiala, le Sommet de Prague a également aidé à cet égard. « En plus des représentants des pays de l’UE, les candidats à l’adhésion, ceux qui sont déjà dans l’Union ou ceux qui n’y sont pour rien y participent », a-t-il dit, évoquant le Royaume-Uni, la Turquie, l’Ukraine, la Serbie ou le Monténégro. .

Selon les observateurs, la réunion a été couronnée de succès du côté bilatéral. La participation de la Première ministre britannique de l’époque, Liz Truss, a été décrite par les médias britanniques comme une nouvelle phase dans les relations post-Brexit de Londres avec l’Union européenne. Le Royaume-Uni a quitté l’union en janvier 2020, mais au lieu de croître, il est tombé en difficulté économique.

Et si, selon le site Brussels Politico, la discorde bouillonnait derrière un optimisme de façade – notamment sur une solution à la crise énergétique -, le sommet a fait bonne presse à la République tchèque. « Je laisserai le jugement à quelqu’un d’autre, mais sur la base des retours, je pense qu’il a dépassé les attentes », a déclaré le Premier ministre Fiala.

Le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavský, du côté des pirates, a comparé la situation à une nouvelle étape sur la carte du monde. « Nos alliés voient que nous revenons à l’héritage de Václav Havel et à nos valeurs traditionnelles », fait-il référence au premier président après la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie, son accent sur les droits de l’homme et son ancrage dans le monde occidental.

Havel a donné au pays une bonne publicité en Occident lorsqu’il s’est adressé au Congrès des États-Unis en février 1990. En septembre, Lipavský s’est exprimé au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que premier Tchèque en 30 ans et a rencontré le président américain Joe Biden. . « Nous avons vu une photo du président avec le ministre tchèque des Affaires étrangères. La diplomatie tchèque a réussi à faire connaître son pays dans le monde », a déclaré la rédactrice en chef Beatriz Riosová du Washington Post.

Les Tchèques doivent maintenant se concentrer sur la construction d’une réputation de joueur d’équipe dans l’Union européenne, a déclaré l’analyste Emerson du CEPS. « Cela signifie nous définir contre la Pologne et la Hongrie, qui, en raison de leurs pratiques démocratiques douteuses, constituent une menace pour les familles européennes », a déclaré le groupe de Visegrad. La Pologne est critiquée pour avoir limité l’indépendance du pouvoir judiciaire, la Hongrie est accusée par les Européens de restreindre le pluralisme des médias, les droits des minorités, les activités des organisations non gouvernementales et la liberté académique. La présidence tchèque a également abordé ce sujet.

