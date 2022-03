La République tchèque a demandé l’aide de l’UE pour les réfugiés, la capacité est épuisée

Prague – La République tchèque a demandé une assistance par le biais du mécanisme de protection civile de l’Union européenne pour fournir un logement à 50 000 réfugiés ukrainiens. La capacité de l’État a été épuisée, l’État ne peut fournir aux réfugiés qu’un abri d’urgence. Dans rapporter C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui Pavla Jakoubková, porte-parole de la Direction générale des services d’incendie. Il a ajouté que la République tchèque ne pouvait plus être un pays de destination.

« La capacité de l’État est épuisée. Nous essayons de trouver plus de logements, mais nous atteignons lentement un état où nous ne pouvons que fournir un abri aux réfugiés, à savoir assurer la survie d’urgence en cas d’urgence. Les gens doivent être concentrés dans des gymnases, « Si cette capacité s’épuise, nous devrions commencer à construire des villes de tentes ou des stations mobiles », a déclaré le porte-parole.

Selon les pompiers, plus de 102 000 réfugiés ont été enregistrés en République tchèque depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, mais une estimation réaliste du nombre de réfugiés en République tchèque est de 200 000. La plupart des gens, environ 30 %, sont enregistrés à Prague.

Selon Jakoubková, le ministère de l’Intérieur a fourni un logement à environ 5 000 réfugiés, et d’autres logements sont en train d’être organisés, entre autres, par le biais de territoires et d’offres d’organisations et de bénévoles. Selon le porte-parole, tout logement supplémentaire vacant sera occupé immédiatement. Une autre mesure de crise est en préparation, sur la base de laquelle il est possible d’acquérir de nouvelles capacités d’hébergement de l’ordre de centaines de places d’hébergement. Or, selon le porte-parole, le nombre de personnes arrivant d’Ukraine est tel que cette capacité sera à nouveau remplie d’ici un à deux jours.

«Nous essayons d’aider le peuple ukrainien autant que possible, mais l’absorption de la République tchèque est presque complète, nous ne pouvons plus être un pays de destination.

La République tchèque a demandé à l’UE de fournir une base modulaire pour l’hébergement des réfugiés

Par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union européenne, la République tchèque a demandé la mise à disposition de 25 bases humanitaires modulaires, pouvant accueillir jusqu’à 50 000 réfugiés ukrainiens. Le ministre de l’Intérieur Vít Rakušan (STAN) a déclaré à TK qu’il s’agissait d’une préparation préventive à une situation de crise. La capacité de l’État a été épuisée, l’État ne peut fournir aux réfugiés qu’un abri d’urgence. « L’application envisage de sécuriser jusqu’à 25 bases humanitaires auprès de 2 000 réfugiés », a-t-il déclaré.

L’État utilisera l’hébergement dans des conteneurs d’habitation dès que la capacité des gymnases et des bâtiments en maçonnerie sera épuisée, a-t-il ajouté. Selon lui, la République tchèque atteindra le bord dans deux ou trois semaines. Selon l’Autriche, la République tchèque ne dispose que de sept bases humanitaires, chacune pouvant accueillir 150 personnes, et l’armée peut alors fournir des bases humanitaires pour 400 personnes. La demande est donc une préparation à l’afflux de réfugiés en provenance d’Ukraine.

Vladimír Vlček, directeur général des services d’incendie et de secours de la République tchèque, décrit le module de survie temporaire d’urgence comme une tente chauffée, équipée d’un générateur électrique, d’équipements hygiéniques ou d’une cuisine de campagne et d’un espace pour les activités sociales de base. « La forme dépendra de la zone choisie par la région et la municipalité par rapport aux pouvoirs élargis », a-t-il déclaré à la télévision tchèque.

Selon Vlček, l’avantage est la possibilité de connecter le module d’urgence à l’infrastructure à proximité de la ville ou de la municipalité. « Il ne s’agit pas de construire des modules au milieu de la forêt », a-t-il ajouté.

L’Autrichien a déclaré ce matin à TK que lui et le ministre du Développement régional Ivan Bartoš (Pirates) ont commencé à chercher un endroit pour construire des camps pour les réfugiés, mercredi il a voulu demander au gouvernement de lui confier cette tâche.

Pavla Jakoubková, porte-parole de la Direction générale des services d’incendie, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse que la République tchèque ne pouvait plus être un pays de destination. « La capacité de l’État est épuisée. Nous essayons de trouver plus de logements, mais nous atteignons lentement un état où nous ne pouvons que fournir un abri aux réfugiés, à savoir assurer la survie d’urgence en cas d’urgence. Les gens doivent être concentrés dans des gymnases, « Si cette capacité s’épuise, nous devrions commencer à construire des villes de tentes ou des stations mobiles », a déclaré le porte-parole.

Par exemple, Coma Modular de Vizovice dans la région de Zlín est impliqué dans la production de systèmes modulaires. Marie Schüller, directrice du marketing de la société, a déclaré aujourd’hui à TK que la société avait livré des jardins d’enfants à Prague à des particuliers de Prague. « Cela servira probablement de centre de jour pour les mères avec enfants, mais les autorités retardent le processus de construction, ce qui nous semble complètement inutile pour le moment. Nous sommes là pour aider, c’est l’occasion de remplir notre mission d’aider les gens ». – les gens. et enrichir le monde « , déclare le directeur. Koma Modular fournit des bâtiments modulaires qui servent de siège social, d’immeubles d’habitation, d’établissements scolaires, ainsi que de lieu de soins de santé. Il construit des maisons pour les réfugiés en Allemagne et, pour exemple, en France L’entreprise a également construit un pavillon pour l’exposition universelle de 2015 à Milan.

Selon l’Autriche, le producteur de cellules d’hébergement en République tchèque manque à l’appel. Selon l’État, si l’État en achète, il est concevable qu’après la fin de la crise, les Tchèques puissent les envoyer en Ukraine pour un logement temporaire sur son territoire.

Selon les pompiers, plus de 102 000 réfugiés ont été enregistrés en République tchèque depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, mais une estimation réaliste du nombre de réfugiés en République tchèque est de 200 000. La plupart des gens, environ 30 %, sont enregistrés à Prague.

Gouverneur de Bohême du Sud Martin Cuba (ODS) aujourd’hui à Indonésie a noté que le pourcentage de réfugiés nécessitant un logement avait considérablement augmenté. De plus en plus de personnes viennent sans avoir d’expérience en République tchèque. Il y en a déjà 30% dans le sud de la Bohême aujourd’hui. Cela signifie que 30 000 autres réfugiés auront besoin de la même capacité d’hébergement que les 100 000 premiers réfugiés, a-t-il déclaré.

Selon Jakoubková, le ministère de l’Intérieur a fourni un logement à environ 5 000 réfugiés, et d’autres logements sont en train d’être organisés, entre autres, par le biais de territoires et d’offres d’organisations et de bénévoles. Selon le porte-parole, tout logement supplémentaire vacant sera occupé immédiatement. Une autre mesure de crise est en préparation, sur la base de laquelle il est possible d’acquérir de nouvelles capacités d’hébergement de l’ordre de centaines de places d’hébergement. Or, selon le porte-parole, le nombre de personnes arrivant d’Ukraine est tel que cette capacité sera à nouveau remplie d’ici un à deux jours.

«Nous essayons d’aider le peuple ukrainien autant que possible, mais l’absorption de la République tchèque est presque complète, nous ne pouvons plus être un pays de destination.

Plus de 78 000 réfugiés ont été enregistrés et l’intérieur a délivré 133 000 visas

Jusqu’à présent, 78 093 réfugiés ukrainiens ont été enregistrés en République tchèque auprès de la police des étrangers ou dans des centres d’aide. Ils étaient 4 949 vendredi, soit environ 130 de plus que jeudi. Le ministère de l’Intérieur a délivré 132 995 visas spéciaux aux personnes touchées par l’invasion russe, et 11 484 les ont reçus vendredi. Données publiées en interne aujourd’hui à Twitter . Non seulement les personnes qui ont fui l’Ukraine après le début de l’agression russe peuvent demander un visa, mais aussi, par exemple, celles qui restent plus longtemps en République tchèque, leur permis de séjour expire et elles doivent retourner en Ukraine.

Le ministre de l’Intérieur Vít Rakušan (STAN) a précédemment déclaré que la République tchèque est capable de fournir un confort de base et de trouver un logement pour environ 250 000 personnes. Il a également déclaré que les quatre cinquièmes des adultes venant d’Ukraine en République tchèque étaient des femmes, environ 55% de tous les nouveaux arrivants étant des enfants.

Les personnes doivent désormais s’inscrire auprès de la police des étrangers dans les 30 jours suivant leur arrivée, avec seulement trois jours jusqu’à mercredi pour remplir cette obligation. En particulier, le Centre d’assistance aux réfugiés ukrainiens de Prague est débordé ; depuis le début de l’invasion russe, il a traité plus de 27 800 personnes. Vendredi, il y avait 2 766 candidats, soit une centaine de moins que la veille. Les pompiers et la police pourraient déterminer un autre emplacement pour les réfugiés d’Ukraine, suite à une décision gouvernementale mercredi si le centre est surpeuplé.

Vendredi, 2 766 personnes ayant fui la guerre se sont tournées vers le centre de Prague

Vendredi, le Centre d’aide aux réfugiés ukrainiens de Prague a contrôlé 2 766 personnes, soit une centaine de moins que la veille. 130 candidats ont été transférés dans une autre région pour enregistrement. Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, 27 857 réfugiés se sont tournés vers le centre. Les données d’aujourd’hui sur Indonésie publié par le maire de la capitale Zdeněk Hřib (Pirate). Le lieu de travail du Centre des congrès de Prague fonctionne sans interruption et est courant dans la capitale et dans la région de Bohême centrale.

Selon Hřib, 31 802 personnes au total sont enregistrées à Prague, car outre le Centre des congrès, les réfugiés sont également pris en charge par d’autres lieux de travail du Département de la politique d’asile et de migration du ministère de l’Intérieur. De plus, tous les participants ne s’inscrivent pas immédiatement. « Et puis environ dix pour cent des arrivants n’avaient pas d’adresse dans les premiers jours de l’enregistrement, donc maintenant il est impossible de déterminer le territoire », a expliqué le maire pourquoi le nombre réel de personnes fuyant l’invasion peut être plus élevé à Prague. .

Sur les près de 2 800 candidats du vendredi qui se sont enregistrés au centre d’aide, 257 ont demandé un logement. Cependant, la capacité d’hébergement dans la capitale est limitée. Par conséquent, vendredi soir, le premier groupe de 30 réfugiés a également trouvé asile au gymnase de l’école élémentaire de Chodov, à Prague.

Environ 150 autres personnes ont été emmenées par les pompiers dans les quartiers de Prague 4, Petrovice, Horní Počernice et Běchovice. Martin Kavka, porte-parole des pompiers de Prague, a déclaré aujourd’hui à TK que des capacités d’hébergement étaient en cours de création dans le gymnase et dans d’autres parties du quartier de la ville. « Ils y sont soignés, ils sont au chaud, ils ont des douches, des commodités… », explique Kavka. « Nous espérons que d’autres districts seront ajoutés progressivement », a-t-il ajouté.

La direction du conseil municipal de Prague recherche des logements privés supplémentaires pour les réfugiés, offrant aux hôtels 180 couronnes par nuit par adulte et 100 couronnes par enfant fixées par le gouvernement. Le maire a annoncé que la ville voudra négocier un paiement plus élevé en ce qui concerne les prix des logements dans la métropole.

Selon Hrib, il est également nécessaire d’établir des règles claires pour la redistribution des personnes fuyant l’agression russe depuis l’Ukraine entre chaque région. « De toute évidence, la plupart des (réfugiés) vont dans les grandes villes, mais le fardeau doit être réparti sur davantage de zones », a-t-il déclaré vendredi.

Le président de l’Association tchèque des hôtels et restaurants, Václav Stárek, a déclaré vendredi à TK que l’association offrait à la ville 1 700 places, mais pour 500 couronnes par nuit. Le gouvernement négociera dimanche soir avec les gouverneurs par visioconférence le montant des allocations logement pour les réfugiés d’Ukraine.

On estime que 200 000 réfugiés sont arrivés en République tchèque depuis le début des combats en Ukraine il y a deux semaines, et des milliers d’autres arrivent chaque jour, principalement des enfants et des femmes. La plupart d’entre eux se sont rendus dans la capitale et ses environs.