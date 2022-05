La réélection de Macron a évité un tsunami politique – Marques Mendes

ÉLECTIONS FRANÇAISES

1. Pour la France, la victoire de Macron est bonne. C’est la victoire de la modération sur le populisme. Pour lui, c’était une excellente nouvelle. La réélection n’est pas facile. Les deux derniers présidents, Sarkozy et Hollande, n’ont pas été réélus. Extérieurement, c’est un soulagement pour l’Europe. Tsunami politique évité.

· Si Marine Le Pen gagne, ce sera la catastrophe: c’était une victoire de Poutine; c’était une défaite de l’OTAN ; c’était la fin de l’UE telle que nous la connaissons aujourd’hui.

· La panique en Europe est grande. La plus grande preuve se trouve dans des articles publiés par António Costa, Pedro Sanchez et Olaf Scholz cette semaine appelaient à voter pour Macron. A cette heure, les capitales européennes devraient faire la fête avec du champagne français !

deux. La victoire de Macron est plus grande que ce à quoi beaucoup s’attendaient. Il y a deux raisons qui l’expliquent :

· La première est que le scrutin de second tour est fatal à la droite. Les électeurs, à la 25e heure, ont fait une garde sanitaire contre l’extrême droite.

· La deuxième raison est que, dans un moment de vérité, la gauche a voté pour Macron. La gauche n’aime pas Macron, mais ce n’est pas idiot. Ayez le sens des priorités.

3. Quant à l’avenir, Macron a trois défis devant lui:

· En Europe, il est fortement renforcé. Avec le départ de Merkel, Macron est une grande figure de référence dans le leadership de l’UE.

· En France, vous avez désormais un nouveau défi politique : les élections législatives en juin. Vous devez profiter de ce pack gagnant pour gagner à nouveau. C’est une question de gouvernance.

· Et le défi de la cohésion sociale. Macron gagne, mais la France est profonde divisé. Si Macron n’est pas différent à l’avenir, il risque d’exacerber l’idée de deux États, respectivement.

ZELENSKY AU PARLEMENT

1. Ce qui compte, c’est l’intervention du président Zelensky. Comme prévu, rien de nouveau. Mais Zelensky mérite les longs applaudissements qu’il a reçus..

· Cet homme est un héros. Un héros inattendu et impossible. Mais un vrai héros. Il fait preuve de courage, d’émotion et de leadership. Avec ce petit plus : cet homme ne se contente pas de défendre l’Ukraine. Il défend aussi l’Europe. Si l’Ukraine perd la guerre, l’Europe la perd aussi.

· Cet homme défend les valeurs occidentales et les valeurs du 25 avril. Demain nous fêterons en toute sécurité valeurs de liberté, de démocratie, de paix, de droits de l’homme et d’autodétermination des nations. Zelensky les a défendus avec du sang et des larmes en Ukraine.

deux. Le point culminant négatif est l’absence de PCP. Voici une autre balle dans la jambe. Ce que PCP a fait, c’est se suicider sur une place publique. Le plus grand capital politique du PCP est l’autorité morale et politique issue de la lutte pour l’indépendance avant le 25 avril. PCP met fin à ce modal. C’est juste que, s’il se bat contre la dictature de Salazar, il couvre maintenant la dictature de Poutine. Beaucoup de vos électeurs ne comprennent pas cela contradiction, Celui-là fanatisme et ça insensibilité. De cette façon, le PCP perd son autorité et sa voix.

GUTERS AVEC POUTINE

1. La guerre a commencé il y a exactement deux mois. Le bilan est désastreux : un désastre pour l’Ukraine et un cauchemar pour Poutine. L’Ukraine est dévastée et désolée. Poutine a perdu au total. Politiquement plus isolé que jamais. Militairement, il n’a pas pris Kiev ni aucune autre grande ville. Et cela contribue également à renforcer ses adversaires : l’OTAN, l’UE et les États-Unis.

deux. Les deux prochaines semaines sont capitales. Passons en revue les principaux faits saillants :

· Premier grand moment fort: Guterres rencontrera Poutine mardi. C’était une initiative positive, mais trop tardive. On avait le sentiment qu’il s’agissait d’une réponse à diverses critiques de l’inaction de l’ONU. Mais, mieux vaut tard que jamais. Et bonne chance à vous. La recherche de la paix vaut tous les efforts.

· deuxième point culminant: Plans militaires russes. Pour la première fois, un haut responsable militaire parle du plan russe : conquérir l’est (le Donbass) et tout le sud de l’Ukraine (jusqu’à la Transnistrie). L’objectif est clair : laisser l’Ukraine enclavée (mortelle à son économie et à ses flux d’exportation). Mais il a un nouveau problème : c’est un autre pays à envahir. Avant ça, Pays de l’OTAN ont répondu avec des armes plus lourdes (principalement britanniques et françaises). Cependant, il existe de fortes divisions en Allemagne : entre le gouvernement et l’opposition. Et au sein même de la coalition.

· 3ème projecteur: Poutine veut la victoire le 9 mai. C’était une grande fête russe, qui évoquait la capitulation des nazis. Poutine doit afficher sa victoire. Marioupol ? donbass? Crimée? La Russie n’a pour l’instant aucune victoire. Et il a des difficultés internes. Gouverneur de la Banque centrale de Russie confirmé au Parlement : récession de 9 % ; inflation 22%. Les sanctions ont un effet.

DEUX CONTROVERSES : MASQUE ET ISCTE

1. Fin des masques obligatoires dans les écoles. Parents et enseignants applaudissent. Plusieurs experts ont exprimé leurs craintes. Je dirais : c’est une bonne décision. C’est trop tard. Cette décision aurait pu et aurait dû être prise il y a des semaines. D’une part, le risque au sein des écoles est faible : on parle de jeunes vaccinés ; enseignants vaccinés; parents vaccinés. En revanche, l’utilisation systématique de masques n’est pas bonne en termes d’apprentissage. Enfin, plusieurs pays de l’Union européenne ont pris la même décision.

deux. Controverse inutile autour de l’ISCTE. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur lâche une « bombe » sur la tête de l’ancien ministre des Finances. Selon le journal Público, Manuel Heitor a présenté à MF plusieurs projets à financer. Mais un seul de l’ISCTE a été approuvé. Les projets de Santarém Polytechnic, Castelo Branco et Tomar ont été abandonnés. C’est une « bombe » pourquoi ?

Que) Parce que João Leão est professeur à l’ISCTE. Afin d’éviter un conflit d’intérêts, ni lui ni sa SE ne doivent s’immiscer dans cette affaire. Ils devraient s’excuser et en référer au PM.

B) Parce qu’après avoir quitté le gouvernement, Leão est passé de professeur à l’ISCTE pour devenir vice-chancelier de l’institution. Cela ne fait que renforcer le soupçon de favoritisme.

c) Parce que tout est légal, tout est contraire à l’éthique et non transparent. Cela ne donnera pas lieu à une enquête judiciaire ou à une enquête parlementaire. Mais cela a laissé une tache sur l’image du gouvernement.

FUTUR DSP

1. Jorge Moreira da Silva présente sa candidature à la direction du PSD. Doit dire: premièrement, c’est un excellent cadre stratégique; deuxièmement, il a pris une décision audacieuse louable – quittant son poste à l’UCDE pour se présenter à la tête du PSD; troisièmement, il a fait une bonne déclaration de candidature, de bonne qualité, argumentée et bien structurée.

deux. Maintenant que les candidats sont présentés, cela aide tout le monde à comprendre les choses importantes : PSD n’est plus la partie d’intérêt. Cela ne plaît pas aux jeunes (qui ont fui vers IL); ainsi que chez les parents (qui choisissent majoritairement PS). Pour redevenir une fête intéressante, certaines conditions doivent être remplies :

· Le PSD doit être clair et ferme dans sa stratégie : diriger l’espace non socialiste ou croiser Chega.

· Il faut avoir des causes et des idées autres que PS (sans cela, le PSD ne gagnerait plus les élections) ;

· Besoin d’attirer de nouveaux cadres, dans les entreprises, dans les universités, dans la culture (PSD est obsolète depuis des années);

· Le PSD doit savoir redevenir un parti d’ambition réformiste et d’ascenseur social. Une fête qui donne de l’espoir à tous ceux qui veulent avancer dans la vie.

25 avril

1. Demain, c’est le 25 avril. Malgré les défauts, je tire un bilan très positif de 48 ans de démocratie: au niveau politique, Sur le plan économique, au niveau européen et particulièrement, dans le domaine social. Pensez à l’importance du SNS et des écoles publiques pour la réduction des inégalités sociales.

deux. Mais au moins il y a un aspect où le 25 avril n’a pas encore été mis en œuvre : c’est dans inégalités entre hommes et femmes. Cette inégalité continue de choquer, au profit des hommes et au détriment des femmes. Voyons voir deux exemples concrets et très injustes :

· Inégalité des retraites : en moyenne, les femmes perçoivent 280 euros de moins que les hommes en retraite. C’est un lourd héritage du passé dont nous ne pouvons pas nous débarrasser.

· Inégalité salariale : dans toutes les tranches d’âge, les femmes gagnent moins que les hommes. Mais, à partir de 50 ans, cette inégalité est encore plus criante.

3. En parlant de discrimination à l’égard des femmes, voici une critique du PS et du PSD. Les deux partis élisent leurs cinq députés au Conseil d’Etat. Aucun des cinq n’était une femme. C’est inacceptable. PR, sur les cinq conseillers d’Etat qu’elle nomme, compte deux femmes. AR, en revanche, n’a jamais nommé de femme au Conseil d’État. Ce n’est pas dû à un manque de qualités féminines. Cela est dû à un manque de volonté politique. Un mauvais exemple.