La rediffusion de la finale de la Coupe du monde s’est terminée par un match nul, à Vienne pas de diffusion avant le match de la Ligue des Nations

Lors du deuxième tour de la Ligue des Nations et de la rediffusion de la dernière finale de la Coupe du monde, les footballeurs français ont fait match nul 1:1 en Croatie. Les champions en titre, comme les hôtes, ont marqué pour la première fois dans le Groupe A1. La Slovaquie a étonnamment perdu contre le Kazakhstan 0:1 dans le groupe C3.

La France, qui a battu la Croatie 4-2 à Moscou il y a quatre ans, contrairement aux hôtes de Split, a commencé sans soutien. Seuls les attaquants vedettes Mbappé et Benzema ou le gardien Lloris sont restés sur le banc.

Rabiot a donné l’avantage aux visiteurs à la 52e minute après un centre de Ben Yedder. Le capitaine Modrič aurait pu répliquer, mais le gardien français Maignan a dégagé son tir qui a touché le poteau. À la 83e minute, le remplaçant Kramarič a égalisé sur penalty après une faute d’un autre remplaçant, Clauss.

L’entraîneur Deschamps, qui a raté la défaite 1-2 à domicile contre le Danemark vendredi en raison du décès de son père, est revenu sur le banc de l’équipe de France.

Le Danemark a gagné 2-1 en Autriche et mène le classement A1 avec tous les points. Le match a commencé une heure et demie plus tard à 22h15 en raison d’une panne de courant dans certaines parties de Vienne.

Höjbjerg a converti la première grande occasion du Danemark à la 28e minute. L’équipe locale a répondu après une heure de jeu grâce à Xaver Schlager mais le remplaçant Stryger Larsen a pris la décision à la 84e minute. Lors de leur deuxième match sous le nouvel entraîneur Rangnick, l’Autriche n’a pas scellé sa première victoire 3-0 en Croatie.

Le match à Trnava a été décidé à la 26e minute par Darabayev, qui a assuré la deuxième victoire du Kazakhstan en Ligue des Nations sans encaisser le moindre but. La Slovaquie n’a pas donné suite à sa première victoire à l’extérieur 1:0 contre la Biélorussie.

En seconde période, la Slovaquie a réussi à égaliser. Le remplaçant spartiate Haraslín a frappé la barre après une heure de jeu et a fourni la passe d’Almási à la 77e minute, mais le tir de l’attaquant d’Ostrava a été invalidé par une faute de Kuck. Schranz de Slavia, Koscelník de Liberec et Chvátal d’Olomouc ont également commencé pour l’équipe locale.

2e tour de la Ligue des Nations :

Groupe A1 :

Croatie – France 1:1 (0:0)

Buts : 83. Stylo Kramarič z. – 52. Rabiot.

Autriche – Danemark 1:2 (0:1)

Buts : 67. X. Schlager – 28. Höjbjerg, 84. Stryger Larsen.

Table:

1. Danemark 2 2 0 0 4:2 6 2. L’Autriche 2 1 0 1 4:2 3 3. France 2 0 1 1 2:3 1 4. Croatie 2 0 1 1 1:4 1

Groupe B2 :

Islande – Albanie 1:1 (0:1)

Buts : 49. Thorsteinsson – 30. Seferi.

Table:

1. Islande 2 0 2 0 3:3 2 2. Israël 1 0 1 0 2:2 1 3. Albanie 1 0 1 0 1:1 1

Groupe C3 :

Slovaquie – Kazakhstan 0:1 (0:1)

Buts : 26. Darabaev.

Biélorusse – Azéri 0:0

CK : 84. Aliyev (Azerbaïdjan).

Table:

1. Kazakhstan 2 2 0 0 3:0 6 2. Slovaquie 2 1 0 1 1:1 3 3. Biélorussie 2 0 1 1 0:1 1 4. Azerbaïdjan 2 0 1 1 0:2 1

Groupe D1 :

Lettonie – Liechtenstein 1:0 (0:0)

Buts : 73. Zjuzin.

Andorre – Moldavie 0:0

K : 43. Stina (Moldavie).

Table: