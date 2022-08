La récolte en République tchèque est terminée, 99,6% des céréales et 99,9% du colza ont été récoltés

eské Budějovice – La récolte de cette année s’est terminée en République tchèque, le 25 août, les agriculteurs ont récolté 99,63 % des céréales et 99,99 % du colza. La récolte de cette année a été considérablement accélérée par la sécheresse, l’année dernière, 76 pour cent des céréales et 95 pour cent du colza ont été récoltés aujourd’hui. Le ministre de l’Agriculture Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) et le président de la Chambre agraire de la République tchèque Jan Doležal l’ont annoncé à l’agrosalon Země ivitetelka. Les agriculteurs ont récolté 7,8 millions de tonnes de céréales et 1,16 million de tonnes de canola cette année.

Le moins d’un demi pour cent restant de la superficie céréalière non récoltée est inondé en raison du temps pluvieux ou de la dégradation des céréales.

Le chiffre d’affaires est un peu moins bon que l’an dernier. En moyenne, 6,02 tonnes par hectare de céréales ont été récoltées, ce qui représente une baisse d’une année sur l’autre de 0,28 tonne par hectare. Le rendement moyen du colza est de 3,38 tonnes par hectare, soit une augmentation de 0,27 tonnes par hectare par rapport à 2021.

Le blé d’hiver, qui est la céréale nationale la plus importante, a été récolté cette année à cinq millions de tonnes, le rendement est également légèrement inférieur à celui de l’année dernière. Le rendement moyen était de 6,33 tonnes par hectare, en baisse de 0,45 tonne par rapport à il y a un an. L’orge de printemps a été récoltée à 1,16 million de tonnes, le rendement moyen était de 5,49 tonnes par hectare, soit 0,02 tonne par hectare de moins que l’an dernier. Le rendement moyen a été meilleur que l’an dernier uniquement pour l’orge d’hiver, augmentant d’année en année de 0,29 tonne par hectare à 6,31 tonnes par hectare.

« Les progrès de la récolte montrent que la production alimentaire de base sera à un bon niveau », a déclaré Nekula. Selon lui, les politiques agricoles doivent être ambitieuses pour les changements environnementaux. « Il est clair que les conditions météorologiques de ces dernières années ne seront pas l’exception, mais plutôt la règle, et nous devons tenir compte de ces facteurs lors de la gestion et de la restauration des paysages. Les fluctuations météorologiques seront plus sévères », a déclaré Nekula, faisant référence à ce année de sécheresse.

Doležal a noté qu’après l’expérience des années précédentes, il y a un écart entre les statistiques des nouvelles de récolte et le nombre réel de récoltes dans l’entrepôt. Les années précédentes, la différence était de l’ordre de cinq, parfois même dix pour cent », a-t-il ajouté.

D’un point de vue mondial, selon lui, les récoltes en Europe et dans le monde joueront un grand rôle, car les prix sont créés sur les marchés mondiaux. « Nous avons des nouvelles d’Espagne, de France, de Hongrie et d’Ukraine concernant des rendements nettement inférieurs, nous ne pouvons donc pas nous attendre à une baisse significative des prix des céréales », a-t-il ajouté.

Selon la Chambre agraire, cette année, les agriculteurs sont principalement confrontés à la sécheresse, qui non seulement affecte les eaux de surface, mais s’étend vers l’intérieur. Le problème est que quelques jours de pluie pendant l’été ne suffisent pas à saturer les couches inférieures du sol. La sécheresse la plus grave a frappé les régions de la Moravie du Sud, du nord-ouest de la Bohême et de Polabí.

La récolte est la plus rapide dans les régions de Moravie du Sud et de Zlín, et la plus lente dans la région de Karlovy Vary et en Moravie-Silésie.