La recherche trouve des preuves de la biopiraterie à partir de la sagesse locale – poca Negócios

Une enquête menée par l’Université fédérale de Juiz de Fora a trouvé des preuves de la biopiraterie des savoirs communautaires traditionnels en amazone sur les sécrétions de la grenouille du Camboree. Nommée scientifiquement Phyllomedusa bicolor, cette petite grenouille est utilisée par une quinzaine d’indigènes, conscients des propriétés antalgiques et antibiotiques des sécrétions de l’animal.

En croisant les informations dans le système international des brevets, l’étude a trouvé des preuves que 11 brevets enregistrés dans les pays développés peuvent configurer la saisie des ressources génétiques sur la base des connaissances traditionnelles des peuples autochtones, comme l’explique le chercheur et professeur de droit universitaire Marcos Feres :

« Ce n’est pas n’importe quel brevet qui utilise la sécrétion. Parce que vous pouvez utiliser la sécrétion avec une amélioration, une logique d’industrialisation, qui n’a aucun rapport direct avec les connaissances traditionnelles. Mais lorsque la relation est très proche des connaissances traditionnelles, c’est là que nous commençons à détecter un problème dans le système de brevets. certitude, mais il y a des indications, de fortes indications qu’il y a un processus de privation des connaissances traditionnelles liées aux ressources génétiques de la région amazonienne qui s’y déroule.

La plupart des brevets sont déposés dans des pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon, la France et la Russie. Un article publié dans le magazine Direito GV soutient que les lacunes des conventions internationales sur les brevets et la biodiversité, un système bureaucratique plus efficace et la concentration du pouvoir économique dans le Nord global, permettent la privation des connaissances du Sud. .

Pour le chercheur Marcos Feres, l’enregistrement de brevets basés sur les connaissances développées dans le pays entraîne des pertes économiques et politiques pour le Brésil, transférant ces ressources vers des pays plus développés.

« Il s’agit d’une nouvelle forme de colonialisme. Le Nord a ce pouvoir, il a ce savoir, puis il prend simplement cette ressource, l’utilise plus efficacement et finit par avoir ce monopole. Parce que les brevets sont un monopole sur l’utilisation de cette invention. Donc c’est de l’exclusivité. , parce que ça ne se développe pas à l’intérieur. En même temps ça se transforme en propriété alors qu’en fait, avec les savoirs traditionnels, ce qui est important, c’est la liberté d’usage : plus de gens ont accès à ce type de savoir, même du point de vue de la médecine, médecine – médecine naturelle ».

L’enquête sur les brevets enregistrés portant sur les savoirs traditionnels brésiliens est un projet en cours. L’auteur de l’étude, Marcos Feres, a l’intention de faire des recherches sur les systèmes de droits de propriété intellectuelle dans le monde. Il a également identifié des signes de transfert de connaissances traditionnelles concernant la flore brésilienne.