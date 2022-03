La raison de l’extraordinaire puissance de Pékin en Afrique

AGI – La puissance écrasante de la Chine en Afrique est absolue. Ceci est indiqué par les données commerciales bilatérales qui ont atteint leur niveau maximum. Selon l’Administration générale des douanes de Pékin, le commerce bilatéral total entre le continent africain et la Chine en 2021 a atteint 254,3 milliards de dollars, en hausse de 35,3 % sur un an. L’Afrique a exporté pour 105,9 milliards de dollars de marchandises vers la Chine, en hausse de 43,7 % d’une année sur l’autre.

Ainsi, la Chine reste le principal partenaire commercial de l’Afrique pour la 12e année consécutive. De plus, il y a des investissements dans les infrastructures. La banque de développement chinoise a prêté plus de deux fois plus que les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et la France réunis. Si l’on considère la période 2007-2020, la banque China Exim et la banque de développement chinoise ont fourni des fonds de 23 milliards de dollars, alors que toutes les grandes institutions financières de développement réunies n’ont fourni que 9,1 milliards de dollars.

Parmi ceux-ci figurent la banque japonaise pour la coopération internationale et l’agence japonaise de coopération internationale, l’allemand Kfw and Deg, la société américaine de financement du développement international, le FMI néerlandais, la Banque sud-africaine de développement et la Proparco française. Il en va de même pour les banques multilatérales de développement telles que la Banque mondiale. Ces institutions bancaires ont fourni en moyenne seulement 1,4 milliard de dollars par an pour des contrats d’infrastructure public-privé en Afrique subsaharienne de 2016 à 2020.

Pékin n’a pas de concurrents

La Chine n’a pas de concurrents et cela s’est également vu lors du vote d’hier à l’Assemblée des Nations Unies, où la condamnation de l’invasion de l’Ukraine par la Russie a été rejetée. Si vous regardez une carte du monde où ceux qui ont voté pour, ceux contre et ceux qui se sont abstenus étaient marqués de différentes couleurs, vous pouvez voir, de manière plastique, que certaines parties de l’Afrique ont voté comme la Chine et l’Inde, c’est-à-dire qu’elle s’est abstenue . A cela, 17, nous ajoutons l’Erythrée qui a voté contre et 8 qui n’ont pas participé, un total de 26, soit un peu moins de la moitié des 54 pays africains. On peut dire que la vision du continent est de plus en plus tournée vers l’est et que le risque de l’ouest est de plus en plus marginalisé.

Il ne fait aucun doute que la puissance économique de Pékin est un peu tentante pour tout le monde et que personne n’est en mesure de rivaliser économiquement, mais cela ne suffit pas pour comprendre le « succès » de la Chine en Afrique. Il y a des raisons politiques : La Chine n’est pas une puissance coloniale, et cela aide, mais surtout, elle poursuit une politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays dans lesquels elle investit. La Chine, cependant, ne s’est pas limitée à investir dans des infrastructures en échange de matières premières, mais a construit un château solide, fondé sur les cinq piliers qui rendent l’empire impénétrable.

Piège à dettes

La Chine ne prête pas d’argent « gratuitement », elle entend se faire rembourser, comme d’habitude, mais garantit le retour de l’argent prêté en fixant des clauses souvent résiliées. Un exemple significatif de ce point de vue est Djibouti, où est basée la première base permanente de la Chine à l’étranger. Pékin a investi 15 milliards de dollars dans le développement des principaux ports et des infrastructures connexes. 82% de sa dette extérieure est détenue par Pékin et en cas de défaut, Djibouti pourrait céder le contrôle du port stratégique de Doraleh, à l’entrée de la mer Rouge et du canal de Suez, à la Chine.

Un autre exemple. Le port de Mombasa (Kenya), l’un des plus actifs d’Afrique de l’Est, a servi de garantie à un prêt de 3,2 milliards de dollars utilisé pour la construction d’une ligne ferroviaire de 470 kilomètres entre Mombasa et Nairobi. Si le Kenya ne rembourse pas ses dettes, Exim Bank of China prendra le relais.

Présence militaire

Le fort doit être défendu. La présence militaire s’est accrue ces dernières années. La « base de soutien stratégique » de la Chine est Djibouti. Son importance politico-stratégique est de protéger les intérêts à l’étranger. Cependant, le soft power ne suffit plus à la Chine, mais cherche plutôt à créer un réseau de bases militaires pouvant renforcer sa présence sur le continent africain. L’intérêt se concentrera désormais sur l’Angola, le Kenya, les Seychelles, la Tanzanie et la Namibie.

Le rapport « Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China », préparé par le Département de la Défense des États-Unis, en parle et du fait que Pékin enquête sur la disponibilité d’au moins douze autres pays pour créer des structures logistiques pour soutenir leurs forces navales, forces aériennes et terrestres. Dans le dernier document du sommet Chine-Afrique, qui aura lieu à Dakar, au Sénégal, en novembre 2021, il ne faut pas manquer la « coopération dans le domaine de la sécurité », qui est considérée comme le « point focal » des relations sino-africaines.

Des exercices conjoints pour les opérations de maintien de la paix, de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la piraterie ont été annoncés, et c’est nouveau. Enfin, selon le China Institute for International Studies de Pékin, la Chine est devenue le deuxième fournisseur d’armes du continent africain.

Devises liées au yuan

Pièce de monnaie. Mais il y a un autre pilier du bastion de la forteresse, pour l’instant seulement en intention, qui pourrait se réaliser. C’est-à-dire la devise associée au yuan. Efforts pour renforcer l’influence de la Chine sur le continent africain. Des opportunités se sont présentées lorsque les pays d’Afrique de l’Ouest – pour la plupart d’anciennes colonies françaises avec des francs CFA ancrés à l’euro et garantis par le ministère français des Finances – ont commencé à réfléchir à leur propre monnaie, laissant derrière eux la monnaie coloniale. Les Chinois sont rapidement entrés dans le débat, soutenus par les pays anglophones et sous l’impulsion du Ghana, tentant de pousser la monnaie – l’éco – ancrée au yuan. Cet effort, pour l’instant, a été stoppé par la France et plusieurs pays francophones. Une monnaie appelée éco verra le jour, mais sera toujours ancrée à l’euro. Mais c’est un jeu auquel il faut jouer.

Contrôle des médias

Les systèmes d’information s’adaptent aux équilibres géopolitiques et servent à renforcer les objectifs économiques des puissances mondiales. A une certaine époque, tout le système d’information mondial se référait aux grandes institutions occidentales pour parler de l’Afrique. Aujourd’hui, les choses ont changé. Parmi les grands sont entrés, complètement, L’agence chinoise Xinhua qui s’est propagée partout en Afrique. On peut dire que le continent africain que nous connaissons aujourd’hui et dont nous prêchons est en grande partie ce que la Chine veut nous faire connaître. Xinhua a une capacité exceptionnelle à intercepter et à diffuser des informations en provenance d’Afrique et possède plus de 30 bureaux de correspondance à travers le continent. L’agence, qui n’est pas indépendante, est directement subordonnée au Conseil d’État de la République populaire de Chine.

Exportations de main-d’œuvre chinoise

En plus d’exporter des marchandises vers l’Afrique, la Chine exporte de la main-d’œuvre agricole de ses zones rurales. Les flux migratoires en provenance de Chine ont explosé ces vingt dernières années et se poursuivent à un rythme impressionnant. Le nombre est inconnu, cette fois Pékin ne l’a pas diffusé, mais la présence de la Chine est clairement visible. Au cours des cinq dernières années, il a investi 5 milliards de dollars dans l’agriculture en Afrique. L’objectif de Pékin est de relocaliser la production alimentaire. Tout cela se passe en Zambie, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe.

Comme à l’époque coloniale, l’histoire se répète, avec d’autres acteurs, mais avec le même résultat : les Africains sont désormais devenus les serviteurs des Chinois.