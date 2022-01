La province approfondit ses liens avec la France

Sous-gouverneur Antonio Maroc a reçu la visite officielle de l’ambassadeur de France en République argentine au Palais du Gouvernement, Claudia Scherer Empose.

La rencontre s’est tenue dans le but de renforcer les liens qui unissent les deux nations sur le plan commercial, touristique et culturel. « Nous avons parlé de l’investissement français en capital dans la province et des perspectives d’augmentation de celui-ci. Dans ce cas, nous analysons des questions importantes telles que l’énergie, la production et le développement », a expliqué le sous-gouverneur.

Au cours de la réunion, Marocco et Scherer-Effosse ont évoqué le parc solaire photovoltaïque Altiplano 200, récemment inauguré à Puna avec un investissement de la capitale française. Par ailleurs, les autorités ont exprimé la volonté d’approfondir les liens qui unissent la province de Salta à la République française sur le plan touristique, culturel et sportif.

Scherer-Effosse a souligné les bonnes relations que la France entretient avec l’Argentine et a évoqué sa visite dans la province. « Je suis très heureux de voir une entreprise française investir dans la province de Salta pour aider l’Argentine dans la transition écologique, car ce sont des énergies renouvelables en référence à la centrale solaire Neoen, et aussi avec l’annonce du projet lithium. extraction par la société Eramet », a déclaré l’Ambassadeur. « Il n’y a pas beaucoup de provinces où il y a autant de nouveaux investissements ainsi que des investissements plus classiques comme à Salta », a-t-il conclu.

« C’est la voie qu’a empruntée le gouvernement provincial depuis que le Dr. Gustavo Sáenz est gouverneur : pour commencer à approfondir, non seulement dans nos relations régionales limitées, les possibilités de développement et l’attractivité des investissements de notre province sur la scène internationale », a déclaré Marcocco à la fin de la réunion.

Le consul honoraire de France à Salta, Jean-Luc Moutenot, et le représentant pour les relations internationales de la province de Salta, le ministre Julio Argentino San Millán, ont également participé.