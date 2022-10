La prospérité et l’insouciance sont terminées, prévient le président français Macron

L’ère de la prospérité et de l’insouciance est révolue, a déclaré le président français Emmanuel Macron aux membres de son gouvernement. Selon lui, le monde connaît des bouleversements majeurs comme la guerre en Ukraine ou encore les canicules et les incendies.

Le discours de Macron aux ministres, dans lequel il appelait à l’unité, a été superbement retransmis en direct.

« Ce que nous traversons, c’est un grand bouleversement et un grand bouleversement », a déclaré Macron. « Depuis plusieurs années, nous vivons la fin de ce qui peut sembler être l’abondance. La fin de l’abondance de produits et de technologies que nous pensions avoir à tout moment », a ajouté le président. Il a également mentionné le manque de matières premières et d’eau et la nécessité d’agir. À la lumière des récents incendies de forêt, il remercie les pompiers.

Macron a également commenté pour la première fois l’affaire, qui occupe depuis vendredi le ministre de la Justice Rik Dupond-Moretti. En juillet, un concours inspiré de l’émission télévisée a eu lieu à la maison d’arrêt de Fresnes ; il était fréquenté par des prisonniers et des gardes et des jeunes de cette banlieue de Paris. De plus en plus de détails sont désormais révélés sur cet après-midi caritatif amusant organisé par l’association à but non lucratif. Les Français pourraient être surpris par les images publiées, a déclaré Macron, soulignant que « la phrase a un sens », a déclaré le président sur BFM TV, citant le président. (ČTK)