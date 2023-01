La prochaine sensation est reportée pour le moment. Un Ledecká blessé a interrompu son début de Coupe du monde en déclin

La triple championne olympique Ester Ledecká ne participera pas aux Championnats du monde de ski alpin en raison d’une fracture de la clavicule cet été, qui l’a obligée à subir une deuxième opération en novembre.

Il débutera dans deux semaines dans les stations françaises de Courchevel et Méribel. Pour l’instant, Ledecká compte sur sa participation aux championnats du monde de snowboard qui auront lieu dans la seconde quinzaine de février à Bakuriani, en Géorgie. Son équipe l’a informé dans un communiqué.

Après un contrôle jeudi, les médecins ont recommandé à Ledecka de cesser de participer à des événements de ski de haut niveau. Même si la blessure a bien cicatrisé après la deuxième opération, le ski de compétition serait trop risqué.

« Ce type de fracture de la clavicule peut avoir un processus de guérison compliqué. Esther se développe actuellement très bien. Cependant, il devait encore faire attention, car ses os étaient encore un peu plus fragiles. Lorsqu’il dépasse le but, ses épaules sont lourdement chargées d’impact et de mouvement. Dans la vie normale, cependant, Esther n’est plus limitée d’aucune façon et peut même commencer à renforcer ses membres supérieurs. Je suis très confiant que nous verrons Esther skier cette saison », a déclaré le physiothérapeute Pavel Kolář, qui a consulté Ledecká pour un traitement à Prague.

Ledecka respecte l’opinion des experts. « Jusqu’au dernier moment, j’ai cru que je pouvais atteindre les championnats du monde de ski. Je suis en pleine forme, mais je ne peux pas encore me précipiter dans la neige. Pendant un moment, j’ai été attristé par les déclarations du Dr Sperner et Professeur Kolář, mais j’ai compris que la chose la plus importante est de remettre mes épaules à 100 %. Cela a demandé beaucoup d’efforts pendant la course, surtout au départ et, bien sûr, lors du passage des portes à à cent trente kilomètres, c’est un très mauvais impact sur tout le corps, qui peut encore nuire au travail d’un médecin », explique le skieur et snowboardeur d’élite.

David Trávníček, président de l’Association des skieurs de la République tchèque, a regretté que Ledecka n’ait pas participé aux épreuves de ski de haut niveau. « C’est dommage qu’il n’y soit pas allé, car il aurait été l’un des candidats à la médaille », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le skieur tchèque numéro un aura des ambitions notamment dans la discipline de la vitesse. En slalom super géant, elle a surpris avec une victoire aux Jeux olympiques de PyeongChang 2018. Aux derniers championnats du monde à Cortina d’Ampezzo il y a deux ans, elle a également terminé quatrième en super G descente. Il est monté sept fois sur le podium de la Coupe du monde en vitesse, et a terminé troisième du combiné depuis février 2020.

Ledecká veut participer à la lutte mondiale pour les médailles dans le slalom géant parallèle et le slalom en snowboard, qui auront lieu les 19 et 21 février. Il a deux titres mondiaux de 2015 et 2017.

Pour participer au WC, il était censé signer un contrat de représentation avec le syndicat, sur lequel les deux parties devaient encore s’entendre. Le syndicat avait initialement parlé de donner à Ledecka jusqu’à la fin de l’année civile précédente, mais cet ultimatum a été abandonné et les négociations se sont poursuivies.

« Il y a eu du développement, mais pas assez de progrès pour signer le contrat. Nous pensons qu’il y a une fin positive, mais nous n’en sommes pas à cette fin positive. Nous verrons, nous ferons de notre mieux pour finaliser l’accord, mais il faut être équilibré des deux côtés. » a déclaré Trávníček, qui n’a pas personnellement participé à la réunion.

A la tête de l’agence Sport Invest en 2018, il a négocié des contrats de la part de Ledecka, qui a mis fin à son partenariat avec l’agence au printemps dernier.