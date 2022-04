La presse française détruit Lionel Messi après son élimination en Ligue des champions à Madrid | Ligue des champions

Lionel Messi a fait l’objet de critiques au PSG et en France. Et oui, peu importe quand vous le lisez. En fait, se faire tirer dessus par les critiques était ce à quoi on s’attendait après l’échec indéniable qu’il représentait pour une équipe composée du pouvoir de millions, être éliminé de la Ligue des champions, sa véritable obsession.

Premier sur la liste, le journal LÉquipe, le même journal qui n’hésite pas à lui décerner le Ballon d’Or, quelle que soit la saison ou la saison.

Le média prestigieux a utilisé une image du joueur argentin la tête baissée avec le titre « irrationnel », faisant référence à l’ampleur de la défaite face à une équipe all-star qui une fois de plus n’a pas réussi à atteindre son objectif principal.

Ce jeudi, dans son édition papier, il va encore plus loin : sur une photo de Karim Benzema, l’auteur du triplé qui a mené le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions, il utilise le mot « Messie », une référence certaine au nom de famille de l’homme de l’exhibition attendu à son retour au stade : Santiago Bernabéu.

De son côté, Le Parisien lui attribue une note de 4 et explique : « Ce n’est toujours pas la meilleure version du septuple Ballon d’Or. Mais, mieux qu’au départ, il est juste dans les passes sans être décisif devant. du but. Perdu en quelques minutes », a-t-il déclaré.

Messi est, par nature, rempli des espoirs d’un passe-temps qui attend toujours l’investissement du millionnaire dans son salaire humiliant à voir sur le terrain. Avant lui, il recevait tout localement, donc il ne pouvait pas sauver des meubles avec un titre français. Ils l’ont emmené en Ligue des champions et aujourd’hui il était absent. Résumé de ses contributions au PSG.

Ils ont demandé la tête de Pochettino



Pour encourager Messi, s’il y a quoi que ce soit, il y a Mauricio Pochettino, également un Argentin déjà considéré en France comme un ancien entraîneur du PSG.

Le Parisien n’y pense pas. C’était son talon d’Achille, et la raison qui a poussé les dirigeants parisiens à aller ailleurs en fin d’année dernière et notamment avec Zinedine Zidane », a-t-il publié.

Et pas seulement une défaite en Ligue des champions mais aussi une élimination en Coupe de France, ce qui signifie qu’il ne reste plus que la Ligue 1 dans la saison, où ils ont une avance de 13 points. Trop peu pour un tel investissement.

L’Equipe rappelle que la venue de DT a été ordonnée à Doha, où habitent les propriétaires, et non dans le bureau de Leonardo, le directeur sportif, qui a favorisé Allegri. Même si le Brésilien lui-même a récemment déclaré sur RMC qu’« il ne faut pas tout jeter. On ne peut pas recommencer après chaque défaite », cela semblait être la fin du cycle, un an et demi avant l’expiration du contrat. Il y a de l’argent pour compenser, heureusement. Mais est-ce cela qui fera du PSG une vraie équipe ? C’est le débat principal.