La presse française célèbre la survie de Mbappé après avoir planté le Real Madrid

La presse française en fête ce dimanche survie de sa star du football, Kylian Mbappé, au Paris Saint Germainune décision qui paraissait impensable il y a quelques jours dans la capitale nationale et qui est devenue ces derniers jours un enjeu national.

La décision a été prise « dans les dernières heures », selon le journal L’Equipe, qui rappelle que la signature au Real Madrid est depuis longtemps la préférence d’un joueur.

Un journal sportif français a publié une couverture très explicite avec le titre « France 2-Espagne 0 », fait référence à la victoire du PSG sur le Real Madrid avec cette signature, c’est celle de Lyon contre Barcelone en Ligue des champions féminine.

Expliquer quoi les négociations entre les représentants des deux parties ont été prolongées jusqu’à samedi après-midiquand l’intervention personnelle du président du club, Nasser al Khelaifi, a finalement débloqué la situation.

L’Equipe montre que le directeur du PSG a du succès convaincre votre grande star avec deux arguments; le premier est de réparer le « dysfonctionnement » du club. En fait, le directeur sportif, Leonardo du Brésil, a appris samedi soir qu’il ne continuerait pas à son poste.

Le second sera à la charge de Mbappe, qui malgré son jeune âge (23 ans) ets Symbole du football françaisdans le but d’obtenir un titre européen avec une équipe de sa ville et de promouvoir le championnat de France dans le monde.

« Le Parisien », parfois considéré comme le porte-parole officieux du PSG, laisse entendre que Mbappé a accepté le défi d’amener la Ligue des champions à Paris pour la première fois. De plus, il a ajouté que les joueurs essayer de gagner des titres individuels avec le PSG, comme le Ballon d’Or.

Avec 171 buts toutes compétitions confondues, Mbappe est le meilleur buteur actif du PSG et Je veux retirer Edinson Cavani d’Uruguaydétenteur du record absolu avec 200 buts.

Le journal se souvient également du soutien des supporters à Mbappé malgré la colère des ultras envers l’équipe et leur élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Titres du journal Le Figaro : « Mbappé, l’homme qui a rejeté trois fois le Real Madrid »après ses rejets en 2012, 2017 et 2022, et en souvenir de la « soirée parfaite » d’hier, lorsque les célébrations du titre de champion du PSG ont été suivies de l’annonce du renouvellement du joueur, qui a réussi un triplé lors du dernier match de la saison contre Metz . , à l’extase des fans parisiens.

Les titres du Monde « Mbappé prolonge son contrat avec le PSG et rejette le Real Madrid »dans ce qu’il considère comme une « victoire française » pour le club de la capitale française.

« Jamais une prolongation de contrat à durée déterminée n’a fait autant parler ni occupé autant d’espace médiatique dans l’histoire de la main-d’œuvre française », a-t-il résumé.