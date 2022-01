La première arène de beach tennis de Campinas à accueillir l’étape mondiale du super-circuit | Une publicité spéciale Beach Tennis

« Nous voulons apporter une qualité de vie aux praticiens et aux clients, en plus d’un style plus ‘décontracté’, les pieds dans le sable. Mais nous le faisons avec un engagement, en promouvant l’enseignement du sport de manière juste, technique et amusante, à travers des cours, des entraînements, des tournois et des événements récréatifs. Le beach tennis est plus qu’un simple sport, c’est un art de vivre ! », garantit Vallim, qui a été classé 1er au classement des professionnels du sport de l’État de São Paulo en 2017.