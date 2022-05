La Pologne veut que Berlin joue un rôle de premier plan dans la sécurité européenne

Berlin – L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été un échec pour la politique orientale de l’Allemagne, contre laquelle la Pologne a mis en garde à plusieurs reprises. Cela a été annoncé aujourd’hui par le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau après des entretiens avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. Le ministre a également félicité l’Allemagne d’avoir modifié son approche vis-à-vis de Moscou et d’avoir soutenu l’Ukraine. Il a également demandé à Berlin de jouer un rôle de premier plan dans le système de sécurité européen.

« L’invasion russe n’a pas seulement été un échec et un choc pour la politique orientale de l’Allemagne », a déclaré Rau, qui a déclaré que la dépendance énergétique des pays occidentaux vis-à-vis de la Russie était pleinement démontrée. « La Pologne a mis en garde à plusieurs reprises le gouvernement allemand contre les politiques envers la Russie qui sont basées sur la volonté et non sur une évaluation des développements politiques en Russie », a-t-il déclaré. Il a noté que les efforts de l’Allemagne pour ancrer la Russie dans la structure européenne ont conduit à une augmentation de la dépendance énergétique et en même temps au respect des intérêts de la politique étrangère de la Russie.

Rau a souligné que l’Allemagne avait subi des changements complexes dans son approche de la Russie après l’invasion. « J’admire le changement de politique étrangère allemande », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Allemagne pouvait pleinement compter sur le soutien de Varsovie. Il a également demandé à Berlin de prendre la responsabilité de la sécurité européenne.

« Nous ne doutons pas que l’Allemagne devrait jouer un rôle de premier plan dans la sécurité européenne », a déclaré Rau. Il souhaite également que Berlin soutienne le statut de candidat de l’Ukraine à l’adhésion à l’UE. « Il n’y a pas d’autre alternative », a-t-il dit.

Selon Rau, l’Allemagne ne peut pas rester silencieuse si l’Ukraine veut vaincre l’invasion russe. « Nous coopérons à la fourniture d’armes, y compris des armes lourdes, et au renforcement du flanc est de l’Alliance de l’Atlantique Nord », a déclaré Baerbock.

Le chef de la diplomatie allemande a réitéré que l’objectif non seulement de l’Allemagne mais de l’ensemble de l’Union européenne est d’éliminer la dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes.

« En tant qu’UE, nous avons adopté cinq paquets de sanctions et je pense que nous trouverons un accord sur le sixième », a déclaré Baerbock à propos des préparatifs de nouvelles mesures anti-russes, qui devraient inclure un embargo pétrolier de la Russie. La Hongrie s’oppose actuellement à une telle interdiction. « Nous avancerons ensemble et solidairement », a déclaré le ministre. Il a ajouté que les pays de l’UE disposeraient de suffisamment de temps pour retrouver leur indépendance énergétique afin que cette étape difficile ne perturbe pas l’unité de l’UE.

Peu de temps après avoir rencontré Rau, Baerbock a également rencontré sa nouvelle partenaire française, Catherine Colonna, qui avait succédé à Jean-Yves Le Drian à la tête de la diplomatie française. Colonna, dont la visite aujourd’hui à Berlin est le premier voyage étranger au ministère, a appelé à un nouveau durcissement des sanctions anti-russes. « Nous devons mettre en œuvre le sixième paquet de sanctions dès que possible, qui prévoit une interdiction des importations de pétrole russe », a-t-il déclaré. Dans le même temps, il est convaincu que les différentes attitudes à l’égard des nouvelles mesures seront surmontées. « Je suis optimiste, nous trouverons une solution », a-t-il déclaré.