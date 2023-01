La Pologne remettra une compagnie de chars Leopard à l’Ukraine

« L’Ukraine doit se défendre. Cependant, elle ne se défendra pas sans notre soutien », a déclaré Duda, qui a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky aujourd’hui à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. Il a remercié la Pologne pour cette décision, selon la télévision Polsat.

« Une compagnie de chars Leopard sera livrée dans le cadre de la coalition en cours de constitution. Parce que, comme vous le savez, un certain nombre d’exigences formelles doivent également être remplies, des approbations, etc., qui sont nécessaires, mais surtout nous le voulons. devenir une coalition internationale », a déclaré Duda lors d’une conférence de presse conjointe selon Polsat TV.

Dans l’armée polonaise, selon l’agence, il y avait généralement 14 chars Leopard 2 dans une compagnie (trois pelotons de quatre plus le char du commandant de compagnie et le char de son adjoint), mais dans l’ancien bloc de l’Est, une compagnie n’avait généralement que dix chars ( trois pelotons de trois chars) et un char de la compagnie du commandant).

« On ne sait pas encore à quelle coalition internationale le président polonais pense », a écrit le journal Ukrainska Pravda sur son site Internet. Il a également souligné que la remise des chars nécessiterait l’approbation allemande pour leur réexportation, mais déjà mardi, des informations ont révélé que Berlin n’avait pas encore reçu une telle demande des alliés. Et l’Allemagne s’inquiète d’une escalade du conflit, ajoute le journal ukrainien.

Après la réunion de Lviv, le président Zelensky a déclaré aux journalistes qu’il voyait « des signaux très positifs concernant les livraisons de chars », non seulement de Pologne, mais aussi d’autres pays.

« Nous attendons une décision coordonnée. Un seul pays ne peut pas nous aider avec les léopards, car nous combattons des milliers de chars russes », a déclaré Zelenskyy, selon la BBC. « Je ne veux pas citer de pays en particulier, mais aujourd’hui, nous attendons un autre signal positif de la part d’autres pays concernant la fourniture de chars modernes de type occidental », a déclaré Zelenskyy.

Selon le Financial Times, le gouvernement britannique a confirmé son intention de livrer des chars Challenger 2 à l’Ukraine, qui devrait travailler avec des partenaires.

Aujourd’hui, Zelenskyi a également souligné que les « trésors et potentiels » qui détermineront la victoire de son pays sont principalement des combattants ukrainiens.

Le président lituanien Gitanas Nauséda a également assisté à la réunion à Lviv. Selon les médias, il a promis que la Lituanie remettrait des canons antiaériens à l’Ukraine qui renforceraient ses défenses aériennes, mais il n’a pas précisé le type spécifique. Auparavant, Vilnius avait fourni à Kyiv le missile antiaérien portable américain Stinger.

Des informations ont paru dans la presse polonaise, selon lesquelles les chars Leopard de fabrication allemande devraient être remis à l’Ukraine par une coalition de pays occidentaux. Outre les armées allemande et polonaise, le char Leopard 2 est également en service au Danemark, en Norvège, en Espagne et au Canada, ainsi qu’en Suède et en Finlande, qui ne sont pas encore membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord. Les Pays-Bas, qui exploitaient auparavant des centaines de chars, louent désormais des chars Leopard 2 à l’Allemagne. Selon les commentateurs, il est peu probable que la Grèce et la Turquie lâchent leurs léopards en raison des tensions dans les relations mutuelles.

Le 20 janvier, les États-Unis ont de nouveau convoqué une réunion de représentants des pays fournissant une assistance militaire à l’Ukraine sur une base à Ramstein, en Allemagne. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lundi que les négociations à Ramstein impliqueraient de nouvelles livraisons d’armes à l’Ukraine.

Des chars Leopard 2 seront également reçus par la Tchéquie et la Slovaquie en remplacement des moteurs T-72 et d’autres équipements fournis à l’Ukraine ; l’année dernière, les deux pays ont chacun reçu un don. La Hongrie attend 44 chars Leopard 2 en commande, qui a jusqu’à présent loué 12 des anciennes versions pour l’entraînement.