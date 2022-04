La Pologne n’aide pas l’Ukraine ? Plan couché de la gare de France

Le graphique montre qu’en Ukraine, non seulement la Slovaquie et les pays baltes n’aident en rien, mais aussi… la Pologne !

Selon la chaîne française, la Pologne n’a aucunement aidé l’Ukraine. Sur la carte diffusée sur le site de BFM TV, l’Ukraine attaquée par la Russie est soutenue dans l’aide humanitaire par la Turquie, la Grèce, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas. En termes de soutien militaire, cette assistance à l’Ukraine – selon la station française – a été fournie par l’Allemagne, la Suède, la Finlande, le Danemark, la Belgique et la Roumanie. La France, quant à elle, apporte une aide humanitaire et militaire.

La chaîne française BFM TV a remarqué son erreur et a mis à jour un graphique montrant l’ampleur de l’aide des pays européens à l’Ukraine – y compris la Pologne, qui aide son voisin à la fois militairement et humainement. Auparavant, les cartes virtuelles n’incluaient que la prise en charge de la France, de l’Allemagne ou de l’Espagne, mais la Pologne est complètement éliminée !

Les stations françaises améliorent les graphismes

Actuellement, les graphismes du site de BFM TV ont été mis à jour. La Pologne, marquée de bleu marine, est considérée comme un pays utile à la fois militairement et humainement.

Voici à quoi ressemble la carte sur le site Internet de la station à 00h55.

Image graphique à 12h55 / auteur : capture d’écran /www.bfmtv.com/

Comment la Pologne a-t-elle aidé ? C’est là que nous prenons soin et protégeons les réfugiés fuyant la guerre depuis l’Ukraine. Il est impossible d’énumérer tous les objets de collection pour l’Ukraine – non seulement l’argent, mais aussi les collections de nourriture et les choses les plus importantes, telles que les médicaments, les serviettes hygiéniques, les produits d’hygiène et les vêtements. La Pologne a également préparé un train médical spécial pour transporter les blessés depuis l’Ukraine. Notre pays remettra également des combattants à l’Ukraine. Selon le commandement de l’armée de l’air ukrainienne, il s’agira de 28 moteurs MiG-29.

LIRE AUSSI :

– L’Ukraine recevra 70 combattants de l’étranger ! La Pologne fournira le plus de machines. VÉRIFIER LES DÉTAILS

– Les voisins peuvent compter sur la Pologne ! « Chaque jour, au moins deux trains transportant de l’aide humanitaire atteindront l’Ukraine »

– Récit dégoûtant et faux de Polonais prétendument sans cœur qui ne veulent pas aider les étrangers à s’effondrer sous nos yeux

Temps télé/BFM