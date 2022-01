La Pologne accuse l’Allemagne de diriger le « Quatrième Reich » dans l’UE

Cracovie – Le vice-président du gouvernement polonais, Jaroslaw Kaczynski, a accusé l’Allemagne d’essayer d’imposer un « quatrième Reich » à l’Union européenne (UE) sous la forme d’un « État centraliste » dans lequel Berlin prend toutes les décisions.

Kaczynski, chef du parti Droit et justice, qui dirige la Pologne depuis 2015, a déclaré dans une interview publiée hier par l’hebdomadaire polonais. réseau que « l’Allemagne a déclaré publiquement que c’étaient eux qui décidaient et que » le terme du Quatrième Reich était pleinement justifié. « Il n’y a pas de négatif, cela ne fait pas référence au Troisième Reich (le régime nazi), mais au Saint Empire romain germanique », a-t-il expliqué.

Se référant au nouveau gouvernement de coalition allemand, le leader ultra-conservateur a déclaré qu’il pouvait être « reconnaissant, d’une certaine manière, d’avoir clairement indiqué qu’il souhaitait établir un État fédéral européen – sous leur autorité, bien sûr ».

Il a également souligné qu’à son avis, le mot « fédération » était un euphémisme pour désigner un État centraliste qui « exigerait la reconnaissance officielle de la domination allemande ».

En revanche, Kaczynski évoque « des forces de résistance qui s’opposent à ce plan, même dans les plus grands pays, comme l’Italie, l’Espagne et la France » en référence aux formations nationalistes et anti-européennes de ces pays, comme VOX, les Français Groupe National ou la Fraternité Italienne.

espionner ‘Pegasus’ En outre, le vice-président de la Pologne a admis que son gouvernement avait obtenu des programmes informatiques pour espionner les communications Pégase, mais a nié avoir été utilisé contre des membres de l’opposition politique.

Cependant, une enquête menée par l’Université de Toronto, le gouvernement polonais a utilisé le logiciel, développé par une ONG d’entreprise israélienne, avec trois critiques exécutifs : Ewa Wrzosek, un procureur critique des réformes judiciaires controversées de la Pologne ; Roman Giertych, leader de l’opposition et sénateur Krzysztof Brejza.

Brejza a dirigé la campagne électorale de 2019 de l’opposition Civic Coalition, issue du parti libéral-conservateur du même nom. Selon l’enquête, son téléphone portable est piraté une douzaine de fois au cours de la campagne précédant les élections d’octobre 2019, a rapporté l’agence de presse DPA.

élection anticipée Sur la politique intérieure, il a pointé la possibilité de tenir des élections anticipées en 2022, compte tenu de « l’année très difficile » de la coalition conservatrice qu’il dirige, avec « les problèmes causés par la pandémie de l’ancien vice-Premier ministre Jaroslaw Gowin (…), l’inflation et la guerre hybride avec la Biélorussie ».

Le 10 août, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a limogé Jaroslaw Gowin, chef de l’un des trois partis qui composent la coalition au pouvoir, en raison de désaccords sur la ligne politique principale de l’exécutif.

Jaroslaw Kaczynski, 72 ans, a annoncé il y a quelques mois qu’il quitterait le gouvernement dans les semaines à venir pour se concentrer sur le leadership et la réorganisation du parti Droit et justice, qu’il a cofondé en 2001.

fin du semestre

changements dans le système judiciaire

Commission européenne. Après minuit ce soir, le délai imparti à la Pologne pour expliquer à la CE comment son projet de démanteler le système disciplinaire de ses juges expire avant l’envoi de la première lettre exigeant le paiement d’une amende pour non-respect qui s’élève déjà à près de 70 millions d’euros. La Commission européenne (CE) a confirmé la fin d’un délai accordé à Varsovie, dont l’indépendance judiciaire est remise en cause par Bruxelles depuis des années, pour fournir des informations sur les mesures qu’elle prendra pour se conformer à la décision de l’Europe du 14 juillet, qu’elle considère comme une décision disciplinaire et Régime de chambre pour les juges nationaux.