La Pologne a tourmenté la France en première mi-temps, le grand Mbappé marquant le favori

La France, championne en titre, a battu la Pologne 3-1 lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar pour atteindre les quarts de finale.

Olivier Giroud, le nouveau recordman de l’équipe de France avec 52 buts, a ouvert le huitième duel de finale au Sumáma Stadium de Doha avec un but à la 44e minute. La passe décisive est allée à Kylian Mbappé, qui a ajouté deux autres buts dans le dernier quart d’heure, et avec cinq coups, il est devenu le meilleur buteur du tournoi. Le capitaine polonais Robert Lewandowski a converti un penalty lors de la préparation.

« Les Bleus » ont vengé leurs adversaires lors de l’unique match entre eux lors du tournoi d’élite de 1982 (2:3). Ils n’ont pas perdu contre la Pologne pour la huitième fois consécutive et ils ont atteint le top huit pour la quatrième fois lors des cinq dernières Coupes du monde. La Pologne a terminé dans les 16 derniers comme elle l’avait fait il y a 36 ans lorsqu’elle était la dernière des séries éliminatoires.

La France affrontera le vainqueur du match Angleterre-Sénégal en quart de finale samedi à Chúr, diffusé aujourd’hui à partir de 20h00 CET.

« Ce n’était pas un match facile, les adversaires ont joué de manière organisée et nous ont mis très mal à l’aise. Malgré tout, nous avons pu y faire face, comme nous l’avons fait à plusieurs reprises. Nous avons de nouveau été poussés par Kylian, qui peut gérer n’importe quelle situation offensive. Mais dès le départ, on a joué surtout en équipe, le résultat était mérité », a déclaré le sélectionneur français Didier Deschamps dans une interview télévisée.

Le gardien polonais Szczesny a réalisé le plus d’arrêts en phase de groupes (20) et n’a pas été sans travail cette fois non plus. Dans les vingt premières minutes, il a dû neutraliser trois tentatives derrière le but, le favori profitant également de la pression avec une série de corners. Après une demi-heure, Giroud a eu une belle occasion, mais le centre de Dembele au deuxième poteau n’a pas pu trouver le chemin dans le filet vide.

La Pologne a progressivement égalisé le jeu et a également commencé à embaucher Lloris, qui a égalé le détenteur du record de l’équipe nationale française Lilian Thuram avec son 142e départ en équipe nationale. À la 38e minute, un Zieliňski solitaire a frappé le but de Tottenham depuis une position idéale, et Varane a eu son prochain tir d’arrêt hors de la ligne de but.

Le grand moment de Giroud est survenu une minute avant la fin du temps réglementaire en première mi-temps. Après avoir travaillé avec Mbappé, il a battu Szczesné d’un centre et a battu le record mythique de Thierry Henry avec son troisième but du tournoi.

« Battre Thierry était un rêve devenu réalité. C’est aussi spécial parce que je l’ai fait pendant la Coupe du monde. Beaucoup de gens m’ont rappelé que j’étais proche, alors maintenant je peux l’oublier et me concentrer entièrement sur le succès de l’équipe », a déclaré le Attaquant de l’AC Milan de 36 ans.

Kamiňski aurait pu égaliser avant la pause, mais son penalty est passé à côté du poteau. Mbappé a également terminé de la même manière après avoir changé d’équipe. La course intéressante s’est poursuivie en seconde période, mais il n’y avait pas beaucoup d’opportunités en vue.

Ce n’est qu’à la 74e minute, après une contre-attaque rapide, que Dembélé trouve Mbappé à l’entrée de la surface et que le tireur français envoie le ballon sous la barre. De plus, la star de 23 ans a marqué son neuvième but en Coupe du monde dans la première minute du temps d’arrêt à partir de la même position, cette fois au deuxième poteau, ce que personne à un si jeune âge n’a jamais fait auparavant. atteint.

À la fin de la mise en place, Upamecano a joué les mains au but et l’arbitre a ordonné un penalty. Lewandowski, comme contre le Mexique, n’a pas réussi, mais Lloris a franchi la ligne de but lors de l’arrêt et le penalty a été repris. Le capitaine polonais a réussi une deuxième tentative, clôturant son compte dans le tournoi avec deux buts.

« Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, certaines très grandes. C’est dommage que nous n’en ayons pas converti, surtout en première mi-temps. Nous nous sommes battus de toutes nos forces, je suis fier de l’équipe », a déclaré Lewandowski, le meilleur buteur de la Pologne. avec 78 buts.

C’est vrai que la France n’a jamais perdu en 8e de finale d’une Coupe du monde. Il s’est qualifié pour le tour suivant pour la sixième fois, de plus, il a oublié la défaite 0-1 de mercredi contre la Tunisie lors du dernier duel du groupe.

France – Pologne 3:1 (1:0)

Buts : 74. et 90.+1 Mbappé, 44. Giroud – 90.+9 Lewandowski de l’enclos. Arbitres : Valenzuela – Urrego, Moreno – Soto (vidéo, tous à l’extérieur). ŽK : Tchouámeni – Bereszynski, Cash. Public : 40 989.

France : Lloris – Koundé (90.+2 Décharge), Varane, Upamecano, T. Hernández – Tchouaméni (66. Fofana), Rabiot – Dembélé (76. Coman), Griezmann, Mbappé – Giroud (76. Thuram). Entraîneur : Deschamps.

Pologne : Szczesny – Cash, Glik, Kiwior (87. Bednarek), Bereszynski – Krychowiak (71. Bielik) – Kamiňski (71. Zalewski), Zieliňski, S. Szymaňski (64. Milik), Frankowski (87. Grosicki) – Lewandowski . Entraîneur : Michniewicz.