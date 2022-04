La politique française tisse sa garde sanitaire contre l’extrême droite Le Pen

Que candidats conservateurs, socialistes et écologistes ils ont voter Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle française prévue le 24 avril pour battre la candidate d’extrême droite Marine Le Pen.

Macron a remporté le premier vote (28,6 %), devant Le Pen (24,4 %). Après avoir pris connaissance du sondage de sortie, Valérie Pécresse, candidate républicaine (conservateur); Fabien Rousselcandidat PArt communiste français; écologiste Yannick Jadot et çaLa candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgodéjà demandé du son pour Macron.

MELENCHON DEMANDE DE NE PAS VOTER POUR LE PEN

candidat de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchonqui reste dans Troisième place au premier tour de l’élection présidentielle française qui se tient ce dimanche, avec environ 20 % des voixont laissé la décision à leur conscience personnelle et ont demandén’a donné aucune voix à Marine Le Pen« .

« Une nouvelle page de lutte s’ouvre. Chacun de vous fait face à un mur de décisions que vous devez prendre (…). Je connais votre colère. Ne me laissez pas vous faire commettre des erreurs qui seront difficiles à réparer », a-t-il déclaré. . dit Méléchon. « Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Nous ne devons pas donner une seule voix à Mme Le Pen », a-t-il insisté.

Jadot (4,8 %) ont appelé au « blocage de l’extrême droite » en seconde période, tandis que Pécresse (4,6 %) voteraient « en conscience » pour Macron « pour empêcher Marine Le Pen d’arriver au pouvoir ».

Maire de Paris, dame de Cadix Anne Hidalgo (1,9%) ont également demandé à voter pour Macron « contre l’extrême droite Marine Le Pen ». « Je vous demande sérieusement de voter contre l’extrême droite de Marine Le Pen avec le scrutin d’Emmanuel Macron », a-t-il souligné.

Roussel (2,4 %) ont souligné que « je ne laisserai jamais un projet raciste et xénophobe prendre ses responsabilités en France ». « J’ai pris cette décision et je sais que c’est de plus en plus difficile à dire », a-t-il déclaré.