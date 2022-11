« La politique d’asile de l’UE a échoué. » L’Autriche, la Hongrie et la Serbie ont renforcé leurs frontières

Le chancelier autrichien Karl Nehammer, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le président serbe Aleksandar Vučić ont signé la semaine dernière à Belgrade un mémorandum de coopération dans la lutte contre l’immigration clandestine et le trafic de personnes.

Dans le même temps, la réunion démonstrative des trois États à la frontière balkanique devrait montrer qui, selon eux, est responsable de la situation actuelle : Bruxelles. « Le système d’asile de l’Union européenne a échoué », a déclaré le chancelier autrichien Karl Nehammer à Belgrade. Il a qualifié la situation actuelle de « tourisme sanctuaire », qui viole systématiquement les lois européennes en vigueur. « Bruxelles nous a laissés tranquilles et nous devons prendre les choses en main », a déclaré Nehammer.

Tout cela juste avant un sommet d’urgence des ministres européens de l’intérieur convoqué dans la précipitation en raison des migrations pour ce vendredi.

Les migrants utilisent toujours la généreuse politique de visas de la Serbie : ils arrivent légalement à Belgrade et continuent les routes de contrebande vers la Hongrie et l’Autriche. Selon les signataires, le mémorandum devrait être « bénéfique pour toute l’Europe » étant donné que la plupart des migrants continuent leur voyage via la Hongrie et l’Autriche.

« La Serbie devrait rejoindre l’UE le plus tôt possible »

Afin de défendre les frontières extérieures de l’Europe et l’espace Schengen, Orbán a également proposé d’accepter la Serbie dans l’UE dès que possible. « La Serbie est un pays clé pour la sécurité en Europe. Lorsque la Serbie commence à garder ses frontières, cela profite également à la Hongrie, à l’Autriche et au reste de la communauté européenne », a déclaré Orbán.

La Hongrie demandera également l’adhésion de la Serbie au second semestre 2024, lorsque le pays prendra la relève en tant que président européen tournant.

Tant que la Serbie était à l’écart, selon Orbán, la seule option était de déplacer les défenses frontalières « le plus au sud possible » et de mettre en place un garde-frontière commun avec la Serbie et l’Autriche. Selon lui, les moyens humains et techniques étaient « immédiatement disponibles » pour la partie hongroise.

Sommet Extraordinaire et Opérateurs Méditerranéens

Tout cela survient quelques jours avant une réunion extraordinaire des ministres de l’intérieur des États membres de l’UE ce vendredi, au cours de laquelle les politiques européennes de migration et d’asile, ainsi que le renforcement de la défense des frontières extérieures de Schengen, seront essentiels. point à l’ordre du jour.

Le sommet a été précipité en raison d’un différend entre la France et l’Italie au sujet de l’océan Viking, qui transportait des migrants à travers la Méditerranée qu’aucun des deux pays ne voulait accepter. À l’avenir, les règles applicables aux navires des organisations à but non lucratif opérant en mer Méditerranée seront également modifiées.

C’est l’un des trois points principaux du plan de la Commission européenne des affaires intérieures d’Ylva Johansson, qui sera discuté vendredi. Outre l’ajustement des règles de transport des migrants de la Méditerranée vers l’Europe, la coopération de l’UE avec les pays voisins et les organisations internationales devrait être élargie, ainsi que les projets de « mécanisme de solidarité » pour la redistribution des migrants et la mise en place d’une politique européenne unifiée en matière de migration et d’asile .

Le pays de rêve de l’Allemagne

L’Autriche a enregistré près de 90 000 demandes d’asile jusqu’en octobre de cette année seulement, et d’ici la fin de l’année, selon les estimations, leur nombre pourrait facilement dépasser les cent mille. Le chiffre actuel est déjà supérieur au nombre record de 2015, lorsque les autorités autrichiennes ont reçu 88 340 demandes d’asile.

Ces statistiques n’incluent pas les réfugiés de guerre d’Ukraine, qui bénéficient d’un statut de protection temporaire en Europe et n’ont pas à passer par la procédure d’asile.

Les organisations d’asile estiment que 70% des migrants qui demandent l’asile en Autriche ne restent pas dans le pays et se rendent dans d’autres pays européens, dont la France, mais principalement en Allemagne. Par rapport à l’année précédente, la police fédérale y a enregistré cette année une augmentation de soixante pour cent des passages frontaliers illégaux.