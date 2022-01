La police et les procureurs devraient être clairement responsables de la torture de Vlasta Parkanová. Cela ne devrait pas se répéter – Forum24

Vlasta Parkanová était autrefois l’homme politique le plus populaire de la République tchèque. Il représentait la direction pro-occidentale et démocratique de la politique tchèque. Plus tard, sa vie a été grandement influencée par les enquêtes policières dans les affaires dites CASA, les poursuites pénales et les procès. Ils ont à plusieurs reprises acquitté Vlasta Parkan des accusations. Maintenant, l’affaire est définitivement écartée et Parkan a été innocenté. Mais cela ne doit pas y mettre fin.

En octobre de l’année dernière, le procureur en chef du district, Lenka Bradáčová, a tenté de mettre Vlasta Parkanová en prison. Il a publiquement demandé au procureur général de soumettre un recours extraordinaire à la Cour suprême. Cependant, pas plus tard qu’hier, le plus haut procureur de la République, Igor Stříž, a annoncé qu’aucun autre appel ne serait interjeté dans cette affaire.

Les dix années de tourments de Vlasta Parkanová ne peuvent pas disparaître maintenant. Il y a des gens très spécifiques derrière ça. Le journaliste Jindřich ídlo et homme politique Miroslav Kalousek a averti hier sur Twitter que l’intervention dans la vie de Vlasta Parkanová par la police et le bureau du procureur devait avoir une fin claire. Ceux qui ont causé cet enfer à la Patrie Parkan doivent être tenus responsables de leurs échecs. Kalousek a clairement identifié le coupable. Soit dit en passant, ils sont aussi les protagonistes de la révolution Pig ouvertement anti-corruption, qui a presque détruit l’État de droit et notre régime démocratique.

Les noms des personnes qui ont torturé Vlasta Parkanová au fil des ans ont dû être rendus publics, même s’il a rapidement été clair qu’il était innocent : Col. JUDr Jiří Mazánek, JUDr Jan Kořán, JUDr Lenka Bradáčová. Je ne peux pas croire qu’aucun d’entre eux s’excusera. L’État (c’est-à-dire nous) doit le faire pour eux et payer encore cher. https://t.co/MLmx0FdpaI – Miroslav Kalousek (@kalousekm) 13 janvier 2022

C’était particulièrement le cas du colonel Jiří Mazánek du Quartier général national contre le crime organisé, qui occupe une place célèbre dans l’histoire de la révolution anti-corruption. Au pire en 2013, il a été nommé « policier de l’année » après avoir accusé Vlasta Parkanová. Soit dit en passant, il s’agit d’une compétition marquée non pas par une démocratie avancée, mais plutôt par un État policier. La promotion de Mazánek était étroitement liée au fait que le dirigeant de la République tchèque de l’époque, le milliardaire et parrain de la mafia Andrej Babi, aimait beaucoup les crimes médiatiques contre les représentants des régimes démocratiques.

En ce moment des plus odieux, la procureure en chef Lenka Bradáčová s’expose en se faisant passer pour la star des médias Andrej Babi presque tous les jours. Son lien avec l’État de droit et la démocratie est bien illustré par une phrase d’une interview de Noël pour Babišovy Lidové noviny, que l’éditeur a légendé avec sensibilité : « Nous pouvons aussi être fermés les jours fériés ». Nous ne devons pas oublier qu’un tel dégoût était apprécié par notre nation à l’époque et que le procureur emblématique est devenu la personne la plus populaire du pays. Les spécialistes du marketing des partis politiques ont découvert plus tard que la fermeture était le programme politique souhaité dans cette nation barbare.

Cependant, lorsque nous mentionnons les personnes responsables des dommages drastiques causés à une bonne femme, nous ne devons pas oublier la justice selon laquelle l’ordre social après la punition et l’emprisonnement ne nous a pas été uniquement apporté par Andrej Babi. Il ne pouvait que tirer le meilleur parti de cette barbarie. Ce sont surtout des politiciens et des médias, imposant des désirs irrationnels de punition publique, qui participent à la vague médiatique des luttes flamboyantes contre la corruption. Věci veřejné l’a fait avant le Cochon, et en 2017, le Parti Pirate a exploité son bus de la prison.

Le 11 juillet 2012, la Chambre des députés a délivré Vlasta Parkanová pour des poursuites pénales. Dans le même temps, Parkanová a prononcé de longs discours pour sa défense. Il a essayé d’expliquer aussi précisément que possible qu’il n’y avait pas eu d’erreur de sa part dans la négociation du contrat de l’armée. L’achat d’avions CASA à la société espagnole appartenant au groupe germano-français Airbus a été préparé par une grande commission composée d’experts du ministère de la Défense et d’officiers de l’état-major de l’armée, et 27 commentaires de l’administration de l’État ont commenté le contrat .

Toutes les transactions approuvées par le gouvernement sont des décisions politiques. Le but de l’immunité parlementaire est précisément d’empêcher la criminalisation délibérée de la prise de décision politique. Vlasta Parkanová est connu pour son soutien au radar américain et à notre alliance avec l’OTAN. Il n’est pas du tout surprenant que le colonel Mazánek fonde les accusations de Vlasta Parkanová sur l’opinion d’un homme qui était un agent de la sécurité de l’État et donc incapable d’effectuer des contrôles de sécurité. Quand on lit la liste des députés qui ont extradé Parkanova pour le procès, on s’inquiète. Ils n’ont pas écouté son récit détaillé de l’affaire et certains, comme le député CSSD Vítězslav Jandák, l’ont ridiculisé avec un dégoût total. Ils sont tous responsables des dix années de vie volées à Vlasta Parkanová.