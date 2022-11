La police de cinq pays a dispersé un vaste réseau de passeurs de France vers le Royaume-Uni

Bruxelles – La police de cinq pays européens a démantelé un vaste réseau de passeurs qui, selon les enquêteurs, ont amené illégalement jusqu’à 10 000 migrants à travers la Manche vers la Grande-Bretagne en un an et demi. L’Agence de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust) l’a informée aujourd’hui qu’il s’agissait, selon elle, de la plus grande opération internationale visant les passeurs utilisant de petites embarcations.

Des policiers de France, d’Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont effectué mardi des perquisitions domiciliaires dans une cinquantaine d’endroits et arrêté 39 suspects de trafic de personnes. Ils ont également confisqué deux cents bateaux, 1 200 gilets de sauvetage, plusieurs milliers d’euros en liquide, des armes et de la drogue. Un millier de policiers ont participé à l’événement.

L’enquête a débuté en France en novembre dernier, lorsque 16 suspects ont été interpellés. Entre autres choses, le gang a organisé le transport illégal de migrants vietnamiens de la France vers l’Angleterre. Le groupe a construit des infrastructures à Calais, en France. Il a fait passer clandestinement des migrants dans des bateaux à moteur fournis par d’autres membres du réseau depuis l’Allemagne.

Le gang facture 2 500 à 3 500 euros (62 500 à 87 500 CZK) par personne pour les transferts vers le Royaume-Uni, selon la nationalité des réfugiés. Lors de certains événements, jusqu’à 15 navires ont quitté la Manche en même temps, dont environ la moitié ont traversé, a déclaré Eurojust dans le communiqué de presse d’aujourd’hui.

Le nombre de migrants tentant de traverser la mer de la France vers l’Angleterre a atteint un record de 52 000 l’année dernière, dont environ 28 000 ont réussi. Au moins 38 migrants sont morts dans la Manche. L’afflux de réfugiés n’a pas non plus ralenti cette année et, selon les autorités françaises, plus de 20 000 personnes ont tenté de pénétrer au Royaume-Uni jusqu’à présent, soit 68 % de plus qu’à la même période l’an dernier.