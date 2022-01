La plus grande star a échoué, on peut facilement en décider, les Français sont en colère. Les lumières les dérangent aussi

Alors que les supporters tchèques et les médias étaient plongés dans l’euphorie du volleyball après le tour du Championnat d’Europe de lundi, la France s’est remise d’une déception majeure. Les champions olympiques expliquent pourquoi ils se retrouveront sans médaille aux Championnats d’Europe pour la troisième fois consécutive. Les Tchèques passionnés, quant à eux, serrent les dents en Slovénie et cherchent à saisir l’opportunité unique de réussir.

« Earvin Ngapeth a été déçu », a légendé un article de L’Equipe battant la France et les Tchèques en manche de championnat d’Europe de volley-ball, évoquant les performances ternes des joueurs, que de nombreux experts considèrent comme les meilleures au monde.

« Ngapeth et le vainqueur olympique sont soudainement tombés de leur petit nuage », écrit le serveur lefigaro.fr. Le site officiel du championnat indique que les Tchèques peuvent écrire la plus grande histoire de tout le tournoi.

L’équipe de Jiří Novák a été surprise sans exagérer la progression des huit premiers. Après tout, leurs chances de victoire sur la France sont d’environ 11:1, la défaite devrait être claire (cote 1,04:1).

« Après le match, le mélange a traversé la zone sans relâche et les larmes aux yeux », a écrit le journaliste français David Loriot de L’Equipe à propos de Ngapeth, donnant au joueur de 30 ans une triple traction sur une échelle de dix points.

Ngapeth est entré dans le match avec deux gains médiocres et les Tchèques ont rapidement pris une avance méritée. Dans le premier set, les stars qui sont retournées à Modène, en Italie, après trois ans à Kazan, ont été bloquées à trois reprises et ont compris à Ngapeth où ils devaient aller.

Avant le match, les Tchèques eux-mêmes ont évoqué le fait que Ngapeth était capable de tirer son équipe de manière incroyable, mais a également coulé. C’est le deuxième cas dans une salle très fréquentée d’Ostrava. Le frappeur exaspéré croisa les bras, se disputa avec les juges, pointa furieusement le plafond de l’Ostravar Arena.

« Surtout dans le premier set, les joueurs français étaient brillants », a rapporté le journal L’Equipe dans son article. Le fumeur tchèque Adam Bartoš admet également que l’éclairage spécial lui pose également des problèmes.

Mais pour être une situation difficile, alors que les champions olympiques succomberont aux hôtes au-delà de 22h25, 19h25 et 32h34, la France n’a pas dit cela dans des entretiens d’après-match sans émotion. Ils ne cherchent pas d’excuses.

« Nous n’avons pas joué notre jeu, nous étions frustrés. Nous savons que c’est notre grande faiblesse. Lorsque nous commençons comme favoris, nous avons parfois du mal à gagner. Nous avons rapidement perdu le contrôle, ce n’est pas la première fois. Il faut trouver une solution », admet Antoine Brizard.

La France a également subi une déception en huit finales contre les Tchèques il y a quatre ans aux Championnats d’Europe à Katowice. Les champions d’Europe en titre à l’époque ont fait beaucoup d’erreurs et ont été éliminés après un résultat de 1:3. Ils n’en ont pas eu cent cette année.

« On a cherché en vain des impulsions qui nous botteraient. As, gros bloc ou attaque individuelle réussie. On a peut-être trop attendu. C’est une grosse déception, par contre l’été est long et on n’y arrive pas. dans l’ensemble », que le tournoi principal de cette année, les Jeux olympiques, est géré par la France.

« Nous sommes face à une équipe bien préparée. Les Tchèques sont en difficulté et nous ne savons pas quoi faire. Nous devons apprendre », a déclaré le sélectionneur Brésil France Bernardo Rezende.

Alors que la France a quitté Ostrava de manière inattendue, les Tchèques excités attendaient avec impatience un quart de finale contre les vice-champions d’Europe en titre, la Slovénie. Au début des Championnats d’Europe, ils ont réussi à les battre et ont cru pouvoir les dépasser pour une médaille.

« Nous allons travailler dur pour que les joueurs oublient et se préparent. Nous savons tous très bien ce qui s’est passé après la première victoire contre la Slovénie, et cela ne doit plus se reproduire », a rappelé l’entraîneur Novák que l’équipe nationale n’a pas organisé de duel avec la Biélorussie. .

« Ce sera un match difficile et nous devons donner la performance que nous avons montrée contre la France. Nous devons l’aborder de manière à ce qu’ils soient toujours favoris et nous devons travailler dur », a déclaré Bartoš. « Nous avons dû retomber au sol et botter le cul des Slovènes avec des citations », a ajouté le contreur Adam Zajíček.

Les Tchèques affronteront à nouveau la Slovénie mercredi à 19h, trois heures avant le début du troisième quart de finale entre l’Italie et l’Allemagne. Super ambiance attendue encore. De plus, c’est la dernière chance pour les supporters tchèques de soutenir l’équipe nationale à domicile. Les médailles seront jouées en Pologne.

Les Tchèques ont pu se qualifier pour les demi-finales des Championnats d’Europe après vingt longues années.