La plupart des événements historiques relèvent de la chance, pensait l’écrivain français Binet. Il a apporté la civilisation au monde du livre

Votre livre à succès HHhH raconte l’histoire de Josef Gabčík et Jan Kubiš et de leur attaque contre Reinhard Heydrich. Comment sera votre retour à Prague pour vous ? Vous sentez-vous toujours connecté à l’histoire, ou est-ce devenu un chapitre clos pour vous ?

Il ne fermera jamais. Très touchant pour moi. Je ne suis pas allé à Prague depuis des années, je pense depuis plus de cinq ans. Et il y a quelque temps, j’ai vu le Château de Prague et les statues… Donc c’est toujours touchant pour moi. Prague fait définitivement partie de ma vie pour toujours.

Dans votre dernier roman, Civilisation, vous avez laissé les Incas d’Amérique du Sud conquérir l’Europe de la Renaissance. Qu’est-ce qui vous attire dans ce jeu historique ?

J’ai toujours été intéressé par l’histoire. Ce qui est intéressant, c’est que cela s’est déjà produit et qu’on ne peut pas le changer. Vous ne pouvez qu’imaginer comment cela aurait été si cela s’était passé différemment. J’adore les jeux « et si » depuis que je suis enfant. On parle généralement de ce que serait le monde si les nazis gagnaient la Seconde Guerre mondiale, mais il est intéressant pour moi de regarder ce moment très spécial du XVIe siècle lorsque Christophe Colomb a découvert l’Amérique. Parce que ce moment a changé l’histoire du monde entier – pas seulement un pays, pas seulement l’Espagne ou l’Europe, mais le monde entier. Le monde entier a été changé par cette découverte. Je pense que ce serait amusant d’imaginer ce qui se passerait si Christophe Colomb échouait.

Est-il difficile pour vous de mettre de côté l’Europe du XXIe siècle et de regarder l’histoire du point de vue d’une autre culture, d’une autre civilisation ?

Cela, bien sûr, est un défi. Je suis un Européen du vingtième siècle, maintenant du vingt et unième siècle. Et je ne vais rien faire, je ne vais pas le changer. Mais je peux toujours utiliser mon cerveau pour imaginer quelque chose. Et c’est la beauté d’étudier l’histoire. Lorsque vous l’apprenez, vous devez faire face à des faits, mais votre outil le plus utile est votre imagination utilisée en conjonction avec des recherches approfondies. Donc c’est très intéressant parce que j’aime étudier l’histoire et lire des livres.

Pensez-vous que nous devrions essayer d’imaginer l’histoire plus souvent du point de vue de ceux qui ont été vaincus ?

Oui bien sûr. Avec tout ce qui se passe maintenant – des gens en Amérique du Sud, par exemple, enlevant la statue de Christophe Colomb. Je ne sais pas si c’est bon ou mauvais, mais les gens y pensent. Et toujours inspirant pour changer de perspective. Essayez de grimper à l’extérieur de vous-même et de voir le monde et vous-même de l’extérieur, sous un angle différent.

Je pense qu’il est vraiment utile d’essayer de faire cela avec la religion, par exemple. Je crois vraiment que toutes les religions du monde ont l’air assez ridicules quand on les regarde de l’extérieur. Je pense donc que ce jeu de réflexion est très stimulant et peut nous aider à voir le monde différemment. Et bien sûr, il est intéressant de ne pas toujours regarder à travers les yeux des gagnants.

Les Incas de votre livre étaient tolérants envers les autres religions, mais ils étaient aussi relativement expansifs. Pensez-vous que ce désir de conquérir fait partie de la nature humaine ?

Oui bien sûr. Je ne veux pas montrer les Incas comme des personnages positifs, je veux juste faire une expérience. Ils sont très différents des Européens à certains égards, mais ils sont similaires à certains égards. Je pense que mon protagoniste, le dirigeant d’Atahualpa, ressemble plus à son adversaire, Charles VI. d’un simple fermier du Pérou. Ils sont rois. Ils ont des intérêts communs.

Atahualpa, bien sûr, était différent du roi François Ier de France et de Charles VI, mais il était aussi un roi – et les rois du monde entier voulaient régner, régner, prospérer. Il n’y avait pas que les Européens qui voulaient conquérir. Chaque royaume du monde veut grandir. Je voudrais souligner les différences, mais aussi un point général.

Le roman Civilisation a également été publié en portugais et en espagnol. Avez-vous des réactions aux livres de lecteurs d’Amérique du Sud, par exemple ?

J’ai déjà. En Amérique du Sud, ils étaient très curieux au sujet du livre et l’ont surtout apprécié, car c’était, bien sûr, une sorte de revanche pour eux. C’est de la fantaisie, mais de la vengeance. D’un autre côté, en Espagne, certaines personnes se sentent, je ne veux pas être en colère, mais peut-être un peu insatisfaites, car elles sentent que je veux toujours montrer à quel point les Espagnols sont mauvais. Mais pas comme ça du tout. J’ai beaucoup de respect pour Charles VI. Je pense que seule la chance joue un rôle dans la plupart des événements historiques.

Christophe Colomb a eu de la chance. Les Espagnols et les Portugais étaient plus forts lorsqu’ils ont débarqué en Amérique du Sud, mais pourquoi ? Parce qu’ils ont du fer, des chevaux, des bactéries et des anticorps. Pas parce qu’ils sont plus intelligents ou physiquement plus forts. Ils ont juste eu de la chance. Je ne pense pas que les Espagnols soient meilleurs ou pires. Ça vient d’arriver. J’aime les gens d’Amérique du Sud et j’aime aussi les Espagnols, mais certaines personnes en Espagne sont un peu agacées.

Du livre Civilization, il existe un certain lien avec le jeu vidéo appelé Civilization. A quoi jouez-vous maintenant ?

Pour être honnête, je ne joue plus à beaucoup de jeux vidéo. Mais j’ai joué à un vieux jeu de la série Assassin’s Creed. Pas le dernier, mais ce qui s’est passé à Florence au XVIe siècle. Je l’ai joué quand j’étais plus jeune, et maintenant ça me convient parce que je veux sympathiser avec l’Italie de la Renaissance à cause de mon prochain livre. Je suis donc retourné à Assassin’s Creed.

Il y a quelques années, je jouais encore à des jeux de la Seconde Guerre mondiale, comme la série Call of Duty. Mais ils ne se sont plus produits pendant la Seconde Guerre mondiale, alors j’en ai fini avec eux. Et je suis probablement trop vieux pour jouer aux jeux vidéo, bien que je joue encore un peu parfois.

Vous avez parlé de votre nouveau livre lorsque nous nous sommes parlé il y a quelques mois. Ressentez-vous la pression des lecteurs qui attendent le prochain livre ?

Peut-être un peu, mais c’est une sorte de pression. Je ne ressentirai aucune pression si personne ne lit mon livre et si je suis un auteur inconnu. Comme Novak Djokovic l’a dit un jour, à un moment donné, la pression devient un privilège. Donc ça ne me dérange pas.