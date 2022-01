La performance de Sampaoli dans un classique français : cris, jaune et indifférence à Messi

L’Olympique de Marseille, dirigé par Jorge Sampaoli, et le Paris Saint Germain, avec l’écart de Lionel Messi, ont disputé un match nul et vierge dans le football classique français, pour le 11e tournoi local, plus disputé que le match au Vélodrome de Marseille.

Cependant, tous les regards sont tournés vers les retrouvailles de l’ancien entraîneur argentin avec les joueurs argentins. CAvec toutes ces épices, une grande indifférence s’observe entre les protagonistes, qui ne se saluent même pas.

La relation entre Sampaoli et l’équipe qui a disputé la Coupe du monde 2018 en Russie s’est terminée par un scandale croisé sur la gestion et le fonctionnement du groupe. Si au début tout le monde niait le mauvais temps, une fois la compétition terminée, chacun est venu donner sa version.

L’un d’eux est Angel Di Maria, qui ont expliqué que le climat était très tendu et qu’ils n’étaient pas satisfaits du staff technique.

En revanche, Lionel Messi qui était alors désigné le « rebelle » du groupe, n’a jamais déclaré publiquement sa mauvaise relation avec Jorge Sampaoli, ce dimanche s’est éclairci lorsque le PSG est sorti sur le terrain et entraîneur. avec les joueurs de Rosarinos qui ne se regardent même pas.

CRIER ET ÊTRE ATTENTION

Marre de leurs cris et de leurs réclamations, l’arbitre du match s’est approché du banc marseillais et a montré le carton à Jorge Sampaoli, qui est devenu le premier carton jaune du classique. Malgré cela, il a immédiatement regardé dans la direction où se trouvait le quatrième officier et a réussi à continuer à protester, mais un nouvel avertissement l’a fait taire instantanément.