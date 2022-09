La nouvelle scène du théâtre JK Tyla à Pilsen offre un système de technologie sonore unique avec écho artificiel | Entreprise | Nouvelles

Nouvelles scènes Le théâtre JK Tyla de Pilsen peut désormais se vanter d’un système de réverbération artificielle vraiment unique. Une technologie de sonorisation de pointe y est installée pendant les vacances théâtrales. Il s’agit de la première installation complexe au monde, reliant plusieurs systèmes individuels ensemble. Il a été question de monter le son peu après l’ouverture du théâtre, qui se produit depuis 2014.

Maintenant, les téléspectateurs ont quelque chose à attendre. La réverbération L-ISA Ambiance permet d’adapter directement l’acoustique théâtrale à des genres et des œuvres spécifiques. Les amateurs de théâtre peuvent donc s’attendre à une excellente acoustique pour les pièces de théâtre, les opéras, les comédies musicales et les ballets, ainsi que pour les grands concerts philharmoniques ou symphoniques.

« La particularité de ce système réside également dans le fait qu’il peut fonctionner avec des artistes avec ou sans son. Grâce au système d’écho intégré, le public se sentira complètement entouré par le son de la scène et de l’auditorium. Le plus grand L’avantage de ce système est que l’auditeur ne ressent aucun effet sonore de l’espace, ils lui ont tous semblé très naturels, comme s’il faisait directement partie de l’action sur scène. » a expliqué le directeur de théâtre Martin Otava.

La direction du théâtre a lutté pour les échos électro-acoustiques au cours des huit dernières années. Cet investissement sans TVA de 13 millions de couronnes dans la technologie moderne a été approuvé par le conseil municipal de Pilsen en février de cette année, permettant au théâtre de débloquer le montant requis du fonds de réserve du théâtre. Le système de réglage acoustique de la salle se compose de haut-parleurs montés au mur et au plafond et d’un réseau de microphones montés dans toute la zone du plafond de la salle de théâtre. Un son hyper réaliste est fourni par un certain nombre de haut-parleurs situés le long du portique de scène. Une équipe internationale d’experts de la République tchèque, de la France et du Royaume-Uni a collaboré à l’ensemble de l’installation.

« Nous pouvons penser à un système stéréo de base comme un triangle isocèle, le son provient de deux sommets, et l’endroit idéal pour écouter est le troisième coin du triangle. Cela fonctionne parfaitement à la maison dans le salon. Mais si nous préparons un événement pour un public plus large, nous sommes limités par le fait que le public n’est pas simplement assis au centre idéal de toute la salle. Au-delà de cette position, la perception surround stéréo cesse de fonctionner et le spectateur du côté droit n’entendra pas ce que se passe sur la gauche. Cependant, avec un nouveau système hyper réaliste, chaque public obtiendra une expérience sonore naturelle. Ils entendront l’artiste individuel sur la scène où ils le voient. De plus, grâce au système d’écho intégré, il sentira qu’il est complètement entouré de son. » fonctionnalité du système expliquée par un ingénieur et formateur certifié Petr Asek.

« Un autre avantage de ce nouveau système est la possibilité de créer facilement divers effets sonores, par exemple, nous pouvons créer l’illusion que le fantôme du père d’Hamlet se promène dans le public, sans changer la couleur ou le niveau sonore », a ajouté le directeur d’Ottawa.