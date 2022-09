La nouvelle scène du théâtre de Plzeň reçoit un écho électro-acoustique unique

Une équipe internationale d’experts d’Estonie, de France et du Royaume-Uni a collaboré à l’installation de la nouvelle acoustique. Divk peut désormais s’attendre à une excellente acoustique pour les pièces de théâtre, les opéras, les comédies musicales et les ballets, ainsi que pour les grands concerts philharmoniques et symphoniques.

La particularité du système de messagerie est qu’il peut fonctionner avec des artistes avec et sans voix. Grâce au système d’écho intégré, les théâtres se sentiront entourés par le son des performances et des regards, explique le directeur de théâtre Martin Otava.

Selon lui, la plus grande priorité est d’écouter discrètement le son de la pièce. Tout lui semblait si naturel, comme s’il était sur scène, a ajouté l’éditeur.

Il se bat pour l’écho électroacoustique depuis huit ans et a été en contact avec le créateur de théâtre de la ville de Plzeň et le propriétaire de l’immeuble, Obytná zná Sylvn. Cet investissement de 13 millions de couronnes sans TVA dans la technologie moderne a été approuvé par le conseil municipal de Pilsen au début de l’été, permettant au théâtre de dépenser l’argent nécessaire du fonds de réserve du théâtre.

Un système stéréo de base peut être considéré comme un triangle isocèle, le son provient de deux pics et l’endroit idéal pour écouter est le sommet du triangle. Cette Krisna travaille à la maison en costume. Cependant, si vous organisez un événement pour un large public, nous sommes limités par le fait que le public ne se contente pas de s’asseoir au centre de la salle. La perception surround stéréo ne fonctionne pas en dehors de cette position et les téléspectateurs à droite n’entendront pas ce qui se passe à gauche. Avec le nouveau système de sac hyperréaliste, chaque spectateur aura un sens naturel du son. L’ingénieur système Petr sek explique les besoins des artistes individuels sur une scène où il y a une vision.

Un autre avantage de ce nouveau système est la possibilité de créer facilement une grande variété d’effets sonores. Par exemple, on peut créer l’illusion que le fantôme du père d’Hamlet se promène autour de la fille, sans changer sa couleur ni même sa voix, ajoute Otava.

Le système acoustique à droite de la salle se compose de haut-parleurs montés au mur et au plafond et de trois microphones montés sur le plafond du théâtre. Un son hyperréaliste est capté par plusieurs haut-parleurs situés le long du portail virtuel.

Accès sans obstacle à la première ligne

L’acoustique inadéquate est l’un des problèmes associés au nouveau théâtre. J’aime le fait que même si le bâtiment du New Theatre n’était pas à l’origine un bâtiment moderne, ils ont réussi à créer un espace qui revient sans cesse au public. Pour profiter du nouvel espace, il est nécessaire d’équiper l’espace de divertissement d’un mobilier confortable. La prochaine étape, qui renforce certainement la perception du Nouveau Théâtre, est sans aucun doute une étape éclairée parmi le public, dit Otava.

Vous êtes invités à avoir un accès sans obstacle à la première ligne. Des propositions spéciales existent. Un autre problème avec lequel nous avons lutté était le manque d’espace à l’extérieur du théâtre pour nettoyer la scène et, enfin et surtout, la climatisation dans les zones administratives et opérationnelles, jusqu’au monteur.

La bande acoustique sera disponible au festival Divadlo, qui débutera dans cinq semaines. Ensuite, les ensembles individuels du théâtre pourront les utiliser lors de leurs représentations. Certaines choses ont dû être ajustées à cause de cela. Les ingénieurs du son ont beaucoup de travail à faire avec nos ensembles, car les sons d’une production répétée doivent être distribués et adaptés à l’ensemble musical Lumr Olovsk.

Comme le nouveau système audio fonctionne dans la pratique, les téléspectateurs pourront l’essayer même pendant les pauses, qui sont remplies pour la saison. Il s’agit notamment d’adaptations théâtrales des célèbres romans humoristiques d’Eduard Bass, de Klabzub’s Eleven, de l’opéra de Dvořák Armida, de la comédie musicale tchèque originale Koz vlka ou de la nouvelle première du roman policier le plus célèbre de tous les temps – Past na myi d’Agatha Christie. Après de nombreuses années, la légendaire Edith – un moineau de la banlieue est apparue à Plzeška.