La nouvelle exposition présentera l’enquête archéologique de Třebíč, ouvrira jeudi

Třebíč – Grâce à la reconstruction de Karlova náměstí, Třebíč a subi l’étude archéologique la plus complète de son centre historique. La conclusion à ce jour fera partie de la nouvelle exposition au château de Przezámčí. Un certain nombre de trouvailles uniques sont exposées à l’intérieur, y compris les restes de chaussures à clous d’or ou d’insignes héraldiques de familles non découvertes. Cela a été raconté à TK par Aleš Hoch, archéologue du musée du plateau de Jihlava, qui est à la tête de la recherche. L’exposition sera ouverte au public jeudi.

Les découvertes révèlent à quoi ressemblait la ville au début et au haut Moyen Âge entre le XIIe et le XVe siècle. Selon Hoch, la découverte pertinente se trouve juste sous le trottoir de la place, car de nouvelles couches en ont été retirées dans le passé.

Déjà au 12ème siècle, Třebíč n’était pas un village ordinaire. L’artisanat et le commerce y étaient concentrés et, à cause de la trouvaille, des personnes plus riches, qui pouvaient s’offrir des biens exotiques ou coûteux, devaient y vivre. Selon les découvertes, il était probablement habité par une personne appartenant à une classe sociale supérieure à l’époque. Selon le responsable de l’enquête, c’est assez rare. « Les maisons de luxe, ou du moins les endroits où l’aristocratie primitive a émergé, sont rares en République tchèque », a déclaré Hoch.

Un exemple de quelqu’un de l’élite à cette époque se promenant dans la ville est la partie supérieure de la chaussure qui est conservée avec des ornements en or pur. Selon Hoch, les experts n’ont trouvé la découverte comparable la plus proche qu’à Wroclaw, en Pologne. La colonie appartenait probablement à Znojmo jusque dans les années 1320. Quelqu’un qui dirigeait Třebíč pour les princes régionaux de Moravie aurait pu y vivre.

Les archéologues ont trouvé les restes de plusieurs bâtiments sous la place, qui au début du Moyen Âge étaient en bois. Les parties de la zone qu’ils pouvaient cartographier comprenaient une boulangerie, une forge, une zone de transformation du bois, une salle de séchage du mil et éventuellement une écurie. Les gens pourront voir leur forme numérique à l’exposition. Le bois de construction est le plus souvent l’épicéa, qui constitue une partie importante de la forêt environnante.

Quatre salles sont dédiées à la nouvelle exposition archéologique de Przezámčí. Il présente aux visiteurs le programme de recherche et ses méthodes. Audiovisuellement, cela rapproche les gens de ce qu’était la place dans le passé. L’exposition présentée est l’une des plus précieuses que les archéologues aient trouvées sous terre et qui ait été préservée. Couteaux, taille-crayons et autres outils, bijoux en alliage de bronze et d’étain, pièces de monnaie et jetons ou pièces d’armes sont exposés. Sont également exposés des dés, des quilles en os ou des jeux de société et des ceintures forgées. « Au Moyen Âge, la ceinture était le symbole d’une personne, par laquelle il indiquait son statut, sa richesse », explique Hoch.

L’insigne du lion sauteur de style héraldique avec le bouclier avec les armoiries est encore un mystère pour les experts. Il a été trouvé en couches à partir du 12ème siècle, lorsque tout le système de crête familiale venait juste d’être créé. Des badges du Hajj sont également exposés. L’un de France et l’autre d’Aix-la-Chapelle. « Cáchy a été fondée au 14ème siècle en Bohême en tant que lieu de pèlerinage où les meurtriers demandent pardon. Il est tout à fait possible que ce soit également le cas avec cet insigne, mais bien sûr, il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi du tout, » dit Hok.

Selon le maire de Třebíč, Pavel Pacal (Pro Třebíč), l’étude archéologique de Karlova náměstí a coûté 3,3 millions de couronnes. A l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la place réparée, une fête municipale aura lieu à Třebíč du vendredi au dimanche.