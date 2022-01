La Nouvelle-Calédonie restera française

Dimanche s’est tenu le troisième référendum pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, un territoire français d’outre-mer situé en Océanie et où un conflit politique dure depuis une trentaine d’années sur l’éventualité d’une indépendance vis-à-vis de la France. Le résultat est sans appel : le scrutin étant presque terminé, non à l’indépendance il a obtenu plus de 96% des voix, selon la télévision locale premier CN. Le taux de participation, qui s’est élevé à 44 %, et les données de plusieurs districts connus pour soutenir l’indépendance suggèrent que davantage de groupes séparatistes ont boycotté le vote, comme cela s’est produit à d’autres occasions dans le passé.

La Nouvelle-Calédonie fait partie de la France depuis 1853. Le référendum était le troisième des trois prévus par un traité signé en 1998 après de nombreuses violences entre séparatistes et factions soutenant la partie restante de la France, qui avait remporté les deux premiers. Le fait que le NON ait gagné par des pourcentages inférieurs – chacun avec 56,7 et avec 53,3% des voix – il a suggéré que le résultat final serait plus équilibré. Cependant, ces dernières semaines, la campagne électorale pour un référendum a été liée à l’élection présidentielle en France, prévue pour 2022.

La Nouvelle-Calédonie est une nation insulaire qui fait partie de la Mélanésie, une région de l’Océanie, et est située à environ 1 500 kilomètres à l’est de l’Australie. C’est une petite région – plus petite que la Sardaigne et qui compte 270 000 habitants, un peu plus que Vérone – mais qui a toujours été un centre de tension et de concurrence intense entre les pays étrangers, ainsi qu’entre les factions politiques et les groupes ethniques de la région.

En Nouvelle-Calédonie, le front indépendantiste est dirigé depuis 1984 par le Front de Libération National Kanak Socialiste (FLNKS), une coalition de partis qui a toujours protesté contre le régime colonial français. Dans les années 80, les affrontements avec les loyalistes français ont été très violents et ont fait des dizaines de morts, ce qui a poussé la France à organiser son premier référendum sur l’indépendance, en 1987. boycotté par les séparatistes eux-mêmes, selon lesquels il n’y a pas de conditions de vote transparentes et démocratiques pour les considérer comme légitimes.

Il semble que même à ce stade les forces indépendantistes aient décidé de boycotter le vote : Monde écrivez que dans le district de Canala, qui regorge d’électeurs indépendants, en milieu de matinée, moins d’un pour cent des électeurs avaient voté.