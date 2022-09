La nouvelle boulangerie de Prague 7 propose des negroni . infusé de croissant

Nous venons de nous remettre de la fin des vacances et nous sommes à la mi-septembre. Mais ce n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les habitants de Brno, qui ont finalement été approchés par le Nebál tant attendu. Les gars du Barreau en parlent depuis quelques mois maintenant, nul doute que nous avons de quoi nous réjouir. A Prague, les amateurs de boulangerie se régalent, et dans le sud de la Bohême, les foires artisanales se profilent.

Boulangerie Supernova

Il n’y a jamais assez de boulangeries artisanales. Et obtenir un bon croissant à Prague 7 a longtemps été un défi de taille. Désormais, ce sera un peu mieux pour les amateurs de gluten, car une nouvelle boulangerie a ouvert ses portes rue Na Zátorách, spécialisée dans la production de pâtisseries à base de pâte à croissant. Les frères Marek et Michal Borští et Julie Dítětová sont à l’origine de l’entreprise de design raffiné.

« Nous avons tous grandi à Prague, donc l’emplacement à Holešovice était un choix évident. Ce projet a pris près d’un an et demi à planifier. Ce n’est pas une boulangerie ordinaire avec un café – nous avons également un bar connecté avec divers pop- ups en collaboration avec de jeunes créateurs et artistes tchèques. De plus, nous prévoyons également de faire des pâtisseries sans gluten », a expliqué Dítětová.

La spécialité locale est la crème de pistache, qui sert à garnir les croissants ou les éclairs, mais le choix des pâtisseries est en constante évolution. Et en prime, vous pourrez y déguster un negroni infusé au croissant ou un autre cocktail signature.

Photo: Boulangerie Supernova Supernova Bakehouse n’est pas qu’une boulangerie, c’est un bar et un espace éphémère

Elle n’a pas peur

Ce vendredi 16 septembre, Nová Zbrojovka Brno se transformera en un pays des merveilles rempli de musique, de couleurs et de saveurs. Il y aura des événements ici qui ne rentrent dans aucune case. Il est animé par le célèbre groupe de Brno, Lidi z Bar, qui promet une fête comme Brno n’en a jamais connu auparavant. Le lieu de l’événement spectaculaire est le hall industriel, qui est divisé en sections. Divers spectacles y seront organisés, mais il y aura également 17 boissons organisées sous la direction non seulement du Lidí z Bar, mais aussi d’autres établissements de Brno, tels que Bistro Franz, Nett’s BBQ, Kobliha Brno et autres.

« Pour une nuit, nous allons créer un monde complètement différent sous la forme d’une expérience concentrée unique qui ne se répétera jamais – tout au plus pendant la deuxième année de Nebál », décrit Veronika Kučerová, responsable marketing du Lidí z Bar.

Photo: Tomáš Gal Brno Nebál aura lieu le vendredi 16 septembre

SaSaZu

Jusqu’au 20 septembre, vous pouvez visiter le restaurant Sasazu à Holešovice à travers les saveurs des Seychelles. Sous la direction du chef Andy Tan, un menu spécial a été créé ici, qui vise à présenter cette destination exotique. La cuisine des Seychelles est également connue sous le nom de créole et combine le meilleur de plusieurs puissances gastronomiques.

La recette mélange le style français avec une passion indienne pour la cuisine épicée ou africaine. Au menu, par exemple, du thon fumé au cœur de palmier, qui a un peu le goût d’artichauts et un peu d’asperges, de bar grillé ou de curry de poulpe des Seychelles avec du riz au safran.

Photo: SaSaZu Dans le menu créole, vous pouvez essayer, par exemple, le bar grillé

On mange du sud

Le célèbre quatuor de restaurants de Bohême du Sud Thir, Sůl a epa, U Jiskrů et Klika Kitchen & Coffee ont fondé l’association Jíme jih. Ils sont unis par leur amour de l’artisanat et de l’honnêteté lorsqu’ils travaillent avec des matières premières, et en même temps ils veulent soutenir les agriculteurs locaux et les petits producteurs. L’association est connue dans le monde gastronomique pour avoir accueilli le festival Naše chute ou Drive-in Food, cette année, elle organise son premier événement à eské Budějovice.

Le festival Jíme jih aura lieu le 24 septembre dans le magnifique parc du monastère dominicain de Piaristiky náměstí et se concentrera sur le fromage et le cidre de pomme du sud de la Bohême. Les produits artisanaux seront complétés par la cuisine de rue des membres de l’association Jíme Jih et des entreprises sympathiques, comme le torréfacteur de café Kmen d’eské Budějovice.