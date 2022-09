La Norvège renforce la sécurité en mer suite à la destruction des gazoducs. Le Royaume-Uni et l’Allemagne l’aideront iRADIO

Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne aideront la Norvège à renforcer la sécurité en mer, a déclaré vendredi le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Störe. Cela s’est produit en raison de la panne du gazoduc Nord Stream. La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a également annoncé que des policiers suédois travailleraient en étroite collaboration avec leurs homologues danois et allemands pour enquêter sur l’incident.





Oslo

20:10 30 septembre 2022

Fuite du gazoduc Nord Stream | Photo : Document/AFP/Profimedia

La Norvège, déjà le plus grand fournisseur de gaz d’Europe et l’un des principaux producteurs de pétrole au monde, possède plus de 90 champs d’extraction de cette ressource énergétique, dont la plupart sont connectés à un réseau de pipelines d’environ 9 000 kilomètres, a rapporté l’agence de presse Reuters.

Störe a déclaré vendredi que « nous sommes en discussion avec nos alliés au sujet d’une présence accrue » en mer dans les zones où la Norvège extrait des matières premières.



« Nous avons convenu que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni y contribueront », a déclaré le Premier ministre C’est ennuyant a déclaré qu' »il y aura une présence militaire plus visible » autour des infrastructures minières norvégiennes et a assuré que rien n’indique que la Norvège ou ses infrastructures minières soient en danger immédiat.

Des fuites des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui longent le plancher baltique de la Russie à l’Allemagne, ont été signalées cette semaine par les autorités danoises et suédoises.

Selon l’Union européenne et des politiciens de différents pays européens, des attaques délibérées sont à l’origine de la panne des gazoducs. Cependant, on ne sait pas exactement ce qui a causé les dégâts.

« Bien sûr, il est important de découvrir ce qui s’est passé, la cause de la fuite de gaz », a déclaré vendredi le Premier ministre suédois Andersson. « Nous avons convenu que les polices suédoise, danoise et allemande devraient travailler ensemble pour clarifier ce qui s’est passé », a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi les États-Unis et leurs alliés d’avoir endommagé l’oléoduc.

CTK



