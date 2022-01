La neige commence-t-elle à mourir ? Meteor expert pèse

Juan José Villana espagne patinée il y a 31 minutes 8 minutes

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de la neige et de Meteored, nous voudrions rendre hommage à ce météore qui traverse une période difficile avec le réchauffement climatique.

Il y a plusieurs années, la Fédération Internationale de Ski a proposé d’ajouter le calendrier comme La Journée mondiale de la neige coïncide toujours avec le troisième dimanche de janvier. Seulement aujourd’hui, donc. Cela se fait en tenant compte de l’hémisphère nord, car l’été austral est désormais en cours et, de plus, avec des températures très élevées en Australie ou en Amérique du Sud qui battent même des records. Réchauffement climatique être derrière cet événement extraordinaire de la même manière réduire l’enneigement, à travers un environnement plus chaud qu’il y a des décennies. Cette journée n’est pas née pour parler de problèmes environnementaux, mais nous en avons profité chez Meteor pour que nos experts contemplent la neige dans le climat changeant d’aujourd’hui.

Sur notre portail espagnol tiempo.com, le météorologue José Miguel Viñas estime que la neige recule clairement et cette tendance se poursuivra pendant des décennies.

JM Vinas. En Espagne et dans d’autres pays du sud-ouest de l’Europe, la neige ne tombe plus comme avant. La grande variation des précipitations rend difficile l’établissement de tendances, mais dans le cas d’une chute de neige particulière, sa forte dépendance à la température détermine plus ou moins la fréquence avec laquelle elle se produit. Le réchauffement climatique imparable signifie une augmentation de la température moyenne en Espagne de 1,3 C depuis les années 1960 (+1,7 C par rapport à la période 1850-1900) et cette augmentation s’est accompagnée d’une diminution – avec une hausse et une baisse – des jours de neige , qui, selon les projections climatiques, se poursuivra pendant des décennies.

La réduction de la saison de neige est particulièrement visible à des altitudes modérées et basses dans les stations de ski, qui a obligé à faire d’énormes investissements dans les canons à neige, qui perdent de plus en plus d’efficacité, les épisodes de température anormalement élevée sont plus fréquents dans les régions montagneuses en hiver. Il y a aussi un paradoxe : en altitude (au-dessus de 2 000 m), dans certains secteurs des Pyrénées et des Alpes, la hausse des températures a entraîné une augmentation des chutes de neige hivernales. Ce facteur a augmenté la teneur en humidité de l’air et donc les précipitations.

La tendance croissante à avoir un climat plus extrême provoque le déclenchement de tempêtes de neige très intenses, qui contrastent avec des périodes plus longues sans chute de neige.

Johannes Habermehl, expert du portail allemand Meteor dawetter.com, considérez que Cette chute de neige hivernale en Europe n’est rien de plus qu’une anecdote, et le pire, c’est qu’il s’agit d’un scénario de plus en plus courant.

J.Habermehl. Jusqu’à présent, l’hiver en Europe centrale et surtout en Allemagne a été un échec complet. Les températures s’affichent jusqu’à 2,5 °C au-dessus de la moyenne climatique. A tel point que dans certaines régions le tournant de l’année amène des valeurs record jusqu’à 18 C. On sent que le printemps est arrivé. La neige apparaît parfois dans les montagnes, mais dans les basses terres, le temps hivernal est généralement rare.

Nous devons supposer qu’il y aura moins de neige et de glace à l’avenir. Déjà cet hiver a présenté des chutes de neige qui deviennent à peine une lueur sur la casserole.



Après de nombreuses journées ensoleillées et sèches, la semaine prochaine, il y aura un autre choix de temps plus frais et éventuellement enneigé. Nous devrons attendre pour voir si l’hiver fonctionne. En général, nous devrions supposer que l’hiver apportera moins de glace et de neige à l’avenir. Peut-être que bientôt ce sera même un adieu à l’hiver ! En période de changement climatique, il devient de plus en plus difficile de neiger et de pergélisol.

Dans d’autres pays européens, ce n’est pas très différent. Là aussi, les hivers sont assez frais pendant longtemps. Bien qu’il y ait eu de la neige récemment en Italie et en France, la plupart ont été de courte durée. En général, on s’attend à ce qu’il neige de moins en moins en Europe à l’avenir. Les hivers seront également plus doux.

Changement projeté de la couverture de neige en Europe à la fin du 21ème siècle.

Et enfin, l’expert chilien Alejandro Sepúlveda, collaborateur de météore.cl, montrant le sien les inquiétudes concernant la perte de neige dans les montagnes d’Amérique et surtout celles observées dans les Andes.

A. Sepulveda. Les effets du réchauffement climatique ne se reflètent pas seulement dans la température de la planète. Le changement climatique laisse actuellement les grandes montagnes d’Amérique du Nord et du Sud sans leur couverture hivernale blanche, à la fois en raison de la diminution des chutes de neige – dans des hivers de plus en plus courts – et en raison de l’augmentation des événements de précipitations liquides plutôt que solides, et de la rare fonte des neiges avec l’arrivée du printemps . .

Des études récentes ont montré que les jours de neige dans les montagnes de l’ouest des États-Unis comptent, si nous ne parvenons pas à enrayer le réchauffement climatique : on estime que dans les 40 à 60 prochaines années, l’hiver pourrait passer sans que des flocons de neige ne tombent dessus. Pic.

La neige dans les montagnes à l’est des États-Unis peut être numérotée pendant des jours. Dans les Andes, une baisse de 10% par décennie a été observée.



Quelque chose de pas si différent se passe dans les vastes Andes d’Amérique du Sud, où quelqu’un a observé une diminution de plus de 10 % du volume de neige qui tombe dans la région chaque décennie, le produit d’une sécheresse généralisée qui a touché de vastes zones du continent. Les glaciers, d’anciennes calottes glaciaires massives qui dépendent de la neige hivernale, pourraient presque complètement disparaître des Andes au cours de ce siècle, sacrifiant l’approvisionnement en eau des communautés et des vallées qui en sont coupées pendant l’été.