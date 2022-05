La Mystérieuse Reine sur le trône du Prince : Qui est la mystérieuse Princesse Emma ?

Fille EmmaÉpouse du prince tchèque Boleslas II.occupe une position unique parmi les femmes des Přemyslids, principalement parce qu’elle a frappé ses propres pièces, pour lesquelles elle a utilisé le titre royal ENMA REGINA. En même temps, contrairement à toutes les coutumes, il ne nomma pas le prince régnant.

Les historiens et les numismates se sont demandé pendant des siècles ce qui pouvait bien lui en donner le droit. Titre RÉGINE indiquant que le porteur était de la famille royale. Cependant, en raison d’un manque de sources, il n’y a eu qu’une controverse sur les origines de la princesse Emmy au fil des ans.

princesse italienne

Des recherches historiques récentes suggèrent qu’Emma pourrait provenir d’Italie, où elle est née dans une famille royale vers 948. Sa mère adelhaid il est issu de la famille royale de Bourgogne, son père est roi d’Italie Lothaire II. de la noble famille bosonide franconienne. Même si Lothar se vantait du titre rex italiene, il n’a jamais vraiment pris le pouvoir en Italie et en 950 il a probablement été empoisonné par son adversaire Bérenger d’Ivrée.

Après sa mort, Adelhaid et sa fille sont allés au palais du roi allemand Oty jequ’il épousa bientôt. Avec elle, elle a été couronnée impératrice en 962 et a également donné naissance au futur empereur Otton II. Sa fille Emma est devenue l’épouse du roi Lothaire Ier de l’ouest de la France en 966. En dot, elle a reçu le château de Dijon de son mari, où elle a frappé ses propres pièces.

Elle est également intervenue activement en politique, notamment dans la dispute de son mari avec son frère, le duc de Dollolotrin, Charles. Cependant, la relation entre les deux couples a été affectée négativement par la guerre entre Lothar et l’empereur Ota II. Le roi de Rome est le demi-frère d’Emmy et il est très mécontent de l’attaque contre lui. La situation politique tendue est passée à un niveau personnel et la reine a même été accusée d’adultère, qu’elle aurait commis avec l’évêque Laon Adalberon. Son beau-frère, le duc Charles, était à l’origine de ces fausses accusationsqui a tenté de remettre en cause la succession des fils de la reine Louis. Cependant, Emma a résolu la situation et a fini par demander à Lothar de nommer Louis comme son représentant.

En 986, Lothaire meurt et son fils reprend le royaume Ludvik V. Cependant, en moins d’un an, le nouveau roi est mort dans la chasse et les aristocrates français ont élu des régents. Hugo Kapéta (987-996). Cependant, le duc a également réclamé le trône Karel Dolnolotrinsky et avec son armée, il conquit Laon, où il se réfugia sous la protection de l’évêque Adalberon Emma. Le duc le garda alors quelque temps en captivité indécente dans un couvent (probablement quelque part en Bourgogne).

La reine emprisonnée s’est tournée vers ses proches dans l’empire pour obtenir de l’aide. Dans des lettres survivantes, il se plaint d’être complètement abandonné et sans le sou, et qu’il a l’intention de se tourner vers son cousin, le duc de Bavière. Henri II aime se battre. Ainsi, ses traces dans les sources ont été temporairement perdues, seule la nécrologie du monastère de St. Pétersbourg. Denis à Paris a déclaré que la reine-veuve est morte complètement abandonnée le 2 novembre 988.

célèbre dinar

Cependant, la recherche moderne suggère qu’il s’agissait d’une erreur, car la dernière lettre connue d’Emma était datée de décembre de la même année. Apparemment, il avait finalement échappé à la capture du duc Charles, peut-être grâce à l’influence de sa mère Adelhaid et de sa belle-fille, la princesse Theofano. Après sa libération, il se rendit à la cour du duc Henri II, mais n’y resta pas longtemps, car il se remaria bientôt – cette fois avec l’allié important et fidèle d’Henri, le prince tchèque Boleslav II.

Grâce à ce mariage, Emma échappe à la portée de son beau-frère détesté, conserve le statut d’épouse du roi et entre en contact avec le souverain de Přemyslid directement avec le centre du Saint Empire romain germanique. Selon les chroniques de Kosma, la nouvelle princesse de Bohême l’aimait et les gens ordinaires l’aimaient et l’aimaient beaucoup.

De Boleslav II. a reçu la ville de Mělník et sa colonie fortifiée, ainsi que le droit de frapper ses propres pièces. Voici comment fabriquer les célèbres deniers d’Emma avec une copie ENMA REGINA / CIVITAS MELNIC. Ceux-ci sont appelés dinars de type éther, qui ont une poitrine avec une petite croix sur le devant et une main entre les lettres alpha et oméga de l’autre côté. Bien que plus d’une centaine de pièces Emma aient été récupérées à ce jour, le nombre estimé de dés utilisés est estimé à au moins 100 000. Les numismates contemporains admettront plus tard que le nombre a même doublé. Ce fait prouve que les fouilles d’Emma ne sont pas seulement un épisode, mais une monnaie à long terme.

Mère ou belle-mère ?

Prince Boleslav II. il avait été marié plusieurs fois, peut-être trois fois, et Emma était probablement sa dernière femme. Cependant, le chroniqueur Kosmas appelle la princesse la mère des deux fils aînés de Boleslav – Venceslasqui est mort à un jeune âge et il n’y a pratiquement aucun rapport de lui, et Boleslav III. Kosmas est considéré à tort comme le plus jeune fils de Jaromír et Oldřich en tant que descendant de Boleslav III.

Évêque Detmar de Mersebourgqui ont vécu de 975 à 1018, d’autre part, affirment dans ses chroniques qu’ils étaient ses fils Oldrich et Jaromir. Mais Emma, ​​​​sous Boleslav II. elle s’est mariée pour la première fois en 989, alors qu’elle avait environ quarante ans, et pouvait à peine avoir deux enfants en bonne santé successivement. Le seul qui pouvait théoriquement jouer son fils était Oldřich. le plus jeune. Cependant, s’il était réellement né après 989, il n’aurait pas pu être le père de Břetislav, né entre 1002 et 1005.

Par conséquent, il semble qu’Emma ait épousé la famille Přemyslid peu de temps après la mort de sa seconde épouse, sa mère Jaromír et Oldřich. Cependant, il était également possible que le prince vivait avec la mère de ses fils cadets à l’époque, et lorsqu’il a eu l’occasion d’épouser une épouse royale, il a facilement rejeté sa femme actuelle. Les exemples d’expulsion d’épouses et de conclusion de nouveaux mariages politiquement favorables n’étaient pas rares à l’époque. Boleslav n’a rien à perdre avec ce mouvement, au contraire. Il a poussé Jaromír et Oldřich à l’écart et les a établis comme successeurs de son fils aîné Boleslav III., né légalement de son premier mariage. Et surtout, il a acquis une femme avec de nombreux contacts européens, liés à la famille impériale.

Expulsé de Bohême

Après la mort du prince Boleslav II. en 999, Emma est allée à la résidence de sa veuve à Mělník, où elle a continué à frapper des pièces de monnaie Regina. Pendant ce temps, Boleslav III a pris le pouvoir, au cours duquel l’État de Přemyslid a connu sa première crise grave. Le nouveau prince a remplacé l’incompétence du souverain par la cruauté et, craignant pour le trône du prince, a décidé de traiter avec ses rivaux – les frères Jaromír et Oldřich. Il a pincé l’aîné Jaromír pour l’empêcher de produire un héritier, et il n’a pas réussi à tuer le jeune Oldřich.

Emma était à l’origine avant les atrocités de Boleslav III. protégé. Elle ne menace pas le Přemyslid régnant sur le terrain à domicile et peut garder ses distances, car elle n’est pas la mère biologique de son frère rival. Sa dignité incontestable et ses relations internationales étendues ont certainement contribué à la sécurité de la princesse. Cela ne s’est produit qu’au printemps 1002, lorsque Boleslav III. avec son beau-fils, il se retira de Bohême. La princesse et deux Přemyslids expulsés se sont réfugiés sous la protection de l’empereur allemand Henri II.

En République tchèque, la crise a culminé avec l’éviction de Boleslav III. et l’occupation de la Bohême par l’armée du prince polonais Boleslav le Brave. Il installa d’abord Vladivoj sur le trône, qui mourut bientôt. L’exilé Jaromír a ensuite brièvement pris le pouvoir, suivi à nouveau de Boleslav III, qui a semé une terreur sanglante dans le pays. Par conséquent, le dirigeant polonais a préféré le renverser et s’asseoir directement dans le fauteuil du prince tchèque.

Pour le bien de sa belle-fille

Emma, ​​quant à elle, use de tous ses contacts et de son prestige et mène une politique active pour amener l’empereur Henri II en faveur des Přemyslides expulsés. Le roi romain voulait empêcher Boleslav Chrabrý de prendre définitivement les Tchèques. Cependant, au début, il n’avait pas suffisamment de force pour une action de guerre en faveur d’Oldřich et de Jaromír, car il était complètement occupé par sa position consolidée dans l’empire. Ce n’est qu’en août 1004 qu’il décide de mener une action militaire contre le prince polonais. Après que Boleslav Chrabrý ait refusé d’accepter les Tchèques dans la région, l’armée bavaroise dirigée par Jaromír a envahi la République tchèque.. L’attaque rapide, soutenue par les habitants, a pris la Pologne complètement par surprise. Par conséquent, Boleslav a préféré quitter le pays rapidement et Jaromír a gouverné le château de Prague. Puis l’empereur Henri II est arrivé à Prague. et donna un territoire au prince de Bohême.

La princesse Emma, ​​​​qui a fortement préconisé le retour de la Bohême (la Moravie était encore sous domination polonaise) aux Přemyslids expulsés, n’est pas revenue. Il resta à la cour d’Henri II, où il mourut le 1er ou le 2 novembre 1006, à l’âge de 60 ans.

Son départ est décrit dans le Cosmos Chronicle : « La fille d’Hemma, la perle femelle, a été submergée par la froideur et elle a été libérée des chaînes du corps. Sa pierre tombale avec ces vers que je vois ou dont je me souviens est inscrite : Hemma repose ici, voici, seulement de la poussière comme des bijoux. « Monsieur », s’il vous plaît dites-moi l’âme, d’accord. » On ne sait pas exactement où ses restes sont enterrés, mais selon certaines indications, il pourrait être enterré au Château de Prague.