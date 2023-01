La « moto » de Mbappé est de retour à toute allure. Même maintenant, j’ai chaud aux pieds, dit Cash et il fait confiance à Walker – ČT sport – Télévision tchèque

Cash a joué toute sa carrière en Angleterre, jouant actuellement pour Aston Villa. C’est pourquoi il ne manquera pas les quarts de finale. A la défense de Mbappé, il est susceptible d’être remplacé par Walker qui a longtemps été considéré comme l’un des défenseurs les plus rapides et les plus décisifs au monde.

Le représentant de la Pologne croit en l’arrière latéral de Manchester City, mais en même temps, il est loin de la star du Paris Saint-Germain, âgée de 23 ans. Il a admis avoir passé beaucoup de temps à analyser la vidéo avant le huitième de finale avec la France.

« J’ai regardé beaucoup de clips de lui sur YouTube. Je savais que ça allait être un test difficile. Quand il reçoit le ballon, il s’arrête et court, il est insaisissable. C’est le footballeur le plus rapide que j’aie jamais vu. » jamais rencontré », a déclaré Cash.

Après son élimination du tournoi, il était au moins content d’avoir échangé des maillots avec Mbappé. « En fait, j’ai encore chaud aux pieds. C’est la principale différence entre regarder le clip et la réalité sur le terrain », s’amuse le défenseur de 25 ans, dont la mère est polonaise.

Piéton? ça ne s’aggravera pas rapidement

Cash « se tiendra aux côtés » d’Albion et de son ancien coéquipier Jack Grealish samedi en raison de ses liens avec l’Angleterre. « Ils n’ont pas besoin de conseils. Ils ont Kyle Walker, qui est similaire à Mbappé en termes de vitesse. Ils savent qu’il est en bonne forme, mais Kyle est le meilleur défenseur d’Angleterre, donc si quelqu’un veut l’arrêter, il a être fait. » ça va être lui », a ajouté Cash.