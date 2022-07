Café Augusto, Comrat, la capitale de la Gagaouzie. Son pop russe au café. Quatre enseignants locaux viennent ici pour prendre un café et discuter de l’actualité : la flambée de l’inflation, la récente alerte à la bombe contre des bâtiments publics et l’attaque russe contre le port ukrainien d’Odessa, à seulement trois heures de route.

Mais en ce qui concerne la nouvelle la plus importante à laquelle la Moldavie a été confrontée ces dernières semaines – que le pays sera la prochaine cible de Vladimir Poutine après l’Ukraine – les enseignantes sont plus excitées qu’effrayées par une telle perspective. « Ce serait génial, » a déclaré Anela (36 ans), « Peut-être aurons-nous du gaz russe moins cher », a-t-il déclaré au Daily Beast.

Gagaouzie dans le sud de la Moldavie. | NordNordWest (CC BY-SA 3.0), Jarmila Hlucha



Le gagaouze est lié à la Turquie, environ 200 000 personnes appartiennent à l’État – les trois quarts d’entre elles vivent en Gagaouzie Moldavie, les autres vivent principalement en Ukraine ou en Russie. Même le gagaouze est proche du turc ; Cependant, son utilisation a diminué depuis l’époque soviétique.

Avec la déclaration d’indépendance de la Moldavie, les gagaouzes ont presque unanimement choisi de rester dans l’Union soviétique ; lorsqu’ils sont irréalistes, ils déclarent l’indépendance, comme la Transnistrie voisine. Mais tandis que le gouvernement de Chisinau luttait (sans succès) avec la Transnistrie, il trouva un compromis pacifique avec la Gagaouzie : une autonomie considérable, un statut spécial de territoire au sein de la République de Moldavie.

Je préfère la télé russe

La région autonome est dirigée par un gouverneur – Baškan – qui siège également au gouvernement moldave. Depuis 2015, ce poste est occupé par Irina Fyodorovna Vlachová (48 ans). Le parlement régional est l’Assemblée populaire de Gagaouzie.

Le gagaouze y est la langue officielle, mais malgré des décennies de domination russe/soviétique, les gens commencent à oublier la langue. Au lieu de la télévision gagaouze ou moldave (la plupart des moldaves parlent roumain, mais beaucoup de gagaouzes ne le font pas), ils regardent les chaînes russes. Ils sont donc exposés à la propagande et à la censure du Kremlin, qui a considérablement augmenté ces dernières années.

Igor Dodon, Irina Vlachová et Valentina Matvijenkova, 2019. | Twitter I. Valaques



« Irina Vlachová est devenue Baskan grâce au slogan ‘Nous sommes avec la Russie, nous sommes forts’, grâce à une photo avec Valentina Matvijenko (Président du Conseil de la Fédération de Russie – chambre haute du Parlement russe, ndlr) », a déclaré Yekatěrina ekovová, journaliste gagaouze, politicienne et militante culturelle.

« Et qu’est-ce que cela apporte à la Gagaouzie ? Nous savons qu’en six ans d’autonomie en recevant plus de 12 millions d’euros de fonds européens, beaucoup de travail a été fait pour eux : Les écoles et les jardins d’enfants ont été rénovés, les associations locales dans les villages et les villes ont réalisé divers projets grâce à un grand soutien », a déclaré ekova à la radio française. RFI « Cependant, je ne sais pas ce que nous avons reçu de la Russie ces dernières années – certainement pas des fonds pour soutenir les petites entreprises, les autorités locales, etc. Oui, nous avons reçu un soutien de la Fédération de Russie sous forme d’équipements – instruments de musique, ambulances, matériel de lutte contre les incendies – mais je ne suis pas sûr que cela corresponde à l’aide européenne pour la Gagaouzie. »

L’Agence tchèque de développement y mène plusieurs projets, par exemple la mise en service de plusieurs centres pour personnes âgées, la sécurisation des transformateurs électriques ou la réhabilitation des décharges, comme l’a indiqué Ministère des affaires étrangères de la République tchèque. Une autre à partir de fin juin, les Tchèques aideront les Gagaouzes à organiser les démarches pour le travail social, le paiement des allocations, etc. Le chef Vlachová a assisté avec gratitude à l’ouverture, comme il l’a souligné sur Twitter.

En juin, l’Union européenne a accordé aux deux millions et demi de Moldavie le statut de candidat à l’adhésion, tout comme l’Ukraine. Néanmoins, les Gagaouzes croyaient en un partenariat avec la Russie et s’opposaient à l’UE.

Le siège présidentiel et la majorité au parlement de Chisinau ont longtemps oscillé entre les communistes et les socialistes pro-russes et les libéraux pro-occidentaux. Actuellement, le camp pro-européen est au sommet. Mais plus le pays est proche de l’Occident, plus les idées séparatistes émergent dans les régions pro-russes telles que la Transnistrie et la Gagaouzie.

Comédien Tsar Poutine

Le leader le plus influent parmi les supporters pro-russes en Moldavie est Igor Dodon (47 ans). Il a servi dans plusieurs gouvernements, en 2016-2020, il a été président de la Moldavie. Il est farouchement fidèle à Vladimir Poutine, car le président a dit un jour que la Moldavie avait besoin de « patriotes » comme Poutine. Le dirigeant russe n’a pas un tel respect. En 2017, il l’a invité, avec d’autres représentants mondiaux, au Sommet économique eurasien à Saint-Pétersbourg. Pétersbourg. Lorsqu’un journaliste a posé des questions sur l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines, Poutine (sans se poser la question) a déclaré : « Demandez à Dodon, il sait mieux. »

Le tsar Ivan le Terrible est célèbre pour une phrase similaire. Quand la question l’ennuyait, il répondit : « Demandez à mon clown, il sait mieux » comme le rapportait le portail à l’époque Aperçus des Balkans. Ainsi Dodon a gagné des surnoms tels que « le comédien de Poutine » et même « le paillasson du tsar ».

L’année précédente, il n’a pas conservé son poste de président, il a été battu par l’actuelle présidente, Maia Sanduová. Il a été député pendant un an, mais aux élections de juillet, le bloc pro-russe, dont il était l’un des leaders, a largement perdu. L’élection était valide selon les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et ceux de la Communauté des États indépendants, qui réunit la plupart des républiques de l’ex-Union soviétique.

Dodon a soutenu l’invasion de l’Ukraine dès le début. Il s’en fichait complètement lorsque le général de division russe Rustam Minnekayev a déclaré que le but de « l’opération militaire spéciale » était de prendre le contrôle de tout le sud de l’Ukraine et ainsi d’atteindre la Transnistrie. « Il existe également des preuves de la suppression de la population russophone », serveur de devis général Animaux du quotidien. Un propagandiste influent, le présentateur de la télévision d’État Vladimir Solovjov a également appelé à une invasion de la Moldavie.

Dodon apprécierait probablement cela. Le 9 mai, alors que la Russie célébrait le Jour de la Victoire dans la Seconde Guerre mondiale, il a appelé à des manifestations en Moldavie pour un symbole pro-russe. Le gouvernement et le parlement moldaves ont interdit les « symboles de guerre et d’agression » tels que les lettres Z et V et le ruban de Saint-Pierre. Georges noir et orange. Dodon avec une douzaine de députés et des centaines de politiciens se sont parés de ce ruban, qui a une tradition surtout dans les armées soviétiques et russes, et avec des milliers d’autres manifestants se sont rendus au Monument à la Victoire et au Feu Éternel à Chisinau.

Quelques semaines plus tard, le 24 mai, Dodon est arrêté pour trahison et corruption ; Il est assigné à résidence depuis, selon l’acte d’accusation Aperçu des Balkans élargi pour inclure le financement des partis politiques par le biais du crime organisé ou de l’enrichissement illégal. Pourtant, depuis Hausarest, il continue de communiquer sur les réseaux sociaux et de mobiliser ses followers, y compris ceux de Gagaouzie.

Poutine est un leader fort

Les autorités locales de Gagaouzie ont menacé le président d’un ultimatum. « Nous sommes contre l’intégration à l’UE, c’est pourquoi nous envoyons un avertissement très clair à vos autorités que si elles permettent à la Moldavie de s’intégrer à l’UE et de perdre son indépendance, nous nous tournerons vers des pays amis, dont la Turquie et la Russie,Le vice-président de l’Assemblée gagaouze, Georgy Leichu, a déclaré au Daily Beast. «Bien sûr, nous sympathisons avec la Russie, nous voyons Poutine comme un leader fort, la Transnistrie sympathise également avec lui. Il n’a pas fallu longtemps au mouvement de protestation pour démarrer et renverser Sandu. Notre peuple veut rejoindre la Russie, mais dans les mêmes conditions que sous l’Union soviétique, en tant que membres égaux. » a ajouté le politicien.

Leichu soutient le Kremlin, malgré les atrocités que la Russie a commises en Ukraine : « La plupart des Moldaves préfèrent Poutine à tous les autres dirigeants post-soviétiques parce qu’il est fort, il a gagné ; plus facile pour les gens de comprendre ce qu’il veut. Nos problèmes actuels avec la Russie n’ont commencé que lorsque le président Sandu a décidé de ne pas se rendre à Moscou pour rencontrer Poutine. L’inflation a atteint 32 % et Sanduová ne peut pas expliquer publiquement pourquoi la vie serait meilleure sans la Russie et en tant qu’alliée de l’Union européenne.

Les professeurs du Café Augusto expliquent simplement leurs préférences. Ils se plaignent des faibles revenus et de la hausse des prix – et ne peuvent pas comprendre comment un État pro-occidental est censé les aider personnellement. « Nous parlons russe, nous enseignons en russe, nous avons tous des parents en Russie, alors que sous ce gouvernement, nous avons connu une inflation de 30 %, plus que dans une Ukraine déchirée par la guerre. Nos salaires sont maigres ! se lamente l’enseignante la plus âgée, Taťána (62 ans). « Si Poutine prend le relais ici, tout ira bien. »