La mère écrit le contact sur le dos de sa fille : Elles sont toutes les deux en sécurité

L’image déchirante de la petite fille a fait surface sur les réseaux sociaux au début du mois et est rapidement devenue un symbole des horreurs auxquelles les parents ordinaires sont confrontés dans le conflit. « J’ai vraiment peur que Vira ne sache jamais qui elle est et ne sache jamais d’où elle vient », sa mère a expliqué de la sécurité en France. Quand sa fille est née, elle ne savait pas ce qui l’attendait. « C’est l’enfant que nous attendions, nous voulons l’inclure dans la famille, l’amour et les livres. » Sasha a expliqué. Au lieu de cela, ils ont fait face à une guerre impitoyable ensemble.

La mère était très inquiète pour sa fille. « Je n’ai pas peur de la mort, mais pense que personne ne peut ressusciter Vira comme je l’ai fait, » elle a décrit ses sentiments comme ne tolérant pas l’idée que sa fille pourrait être kidnappée par les Russes. Makov a déclaré qu’il était mieux préparé à une invasion que de nombreux autres Ukrainiens parce qu’il avait commencé à craindre les intentions du Kremlin il y a plusieurs années après sa visite à Moscou. C’est alors qu’il fut frappé par le message du métro.

« Vous êtes dans la meilleure ville et le meilleur pays du monde », le son de l’ampli. « Je pense que cela semble assez fasciste », a avoué l’Ukrainien. Il a alors commencé à prendre très au sérieux la nouvelle d’une éventuelle invasion russe. Quand il a commencé à collecter de la nourriture, ses amis pensaient qu’il était hystérique. Peu de temps après, il a écrit les coordonnées sur le dos de sa fille.

Quand elle a pensé à l’image devenue virale sur les réseaux sociaux, elle a dit que son écriture était très mauvaise et qu’elle avait mal orthographié un numéro de téléphone parce qu’elle tremblait. Quand la guerre a éclaté, il n’a pas hésité. Il a voyagé avec Vira à Vinnitsa, au sud-ouest de Kiev, puis à travers la frontière roumaine, d’où ils se sont envolés pour Bruxelles et se sont dirigés vers la France, où des volontaires leur ont trouvé un foyer. Comme le dit le journal Courrier quotidienLa mère de Sasha Makova, Anna Klymenkova, 57 ans, a d’abord insisté pour rester à Kiev, mais des proches ont réussi à la persuader de partir également.