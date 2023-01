La meilleure joueuse de squash tchèque Serme arrête sa carrière, elle est enceinte – CT sport – Télévision tchèque

« L’enfant naîtra en juin. Je peux commencer l’entraînement au plus tard en septembre et atteindre les championnats nationaux en 2024 », a déclaré Serme.

En mars dernier, le joueur de squash de trente et un ans s’est hissé à la 38e place du classement mondial, ce qui marque le deuxième meilleur classement tchèque de l’histoire. Aux Jeux mondiaux en juillet, il s’est classé 18e. Dans ses prochaines étapes, cependant, le quadruple champion national a été limité par une blessure au coude.

« Mes sentiments sur cette saison sont mitigés. Je suis dans le top 40, ce qui est bien. Cela me permet d’aller dans des tournois majeurs, pour lesquels je ne peux pas très bien me préparer », a déclaré Serme. Il a joué pour la dernière fois un tournoi en octobre en Suisse. « Je suis allée au tribunal à cause de la douleur et la grossesse m’a complètement soulagée », a ajouté Serme.

En plus de se préparer à la maternité, elle se consacre à la médecine. Avec son mari Lucas, qui est classé 43e au monde, elle a déménagé à Prague. La grossesse était une nouvelle expérience pour lui. « Émotionnellement, ce n’est pas facile pour un athlète. Vous passez d’un entraînement de pointe à ne rien faire. J’étais actif, mais maintenant je me fatigue rapidement », a déclaré Serme, qui entraîne des juniors et est également attiré par le rôle d’un athlète. entraîneur d’âme.

Il pensait que faire une pause avec des sorties amusantes en famille l’aiderait. « Avoir des enfants aide à prendre du recul. Je pense que je peux profiter davantage du squash », a déclaré Serme.

Elle a également été motivée à retourner sur le terrain par l’exemple des quintuples championnes nationales Olga Kolářová et Núr Tajabová d’Égypte. Elle peut compter sur Serma et son mari. « Il m’a soutenu et m’a permis de continuer à me préparer. Nous allons créer une équipe qui va essayer de faire ce que je veux pour réussir », a ajouté Serme.