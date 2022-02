La Méditerranée regarde Florence alors qu’elle se prépare pour le double pic

la machine organisationnelle que nous allons construire la semaine prochaine est presque prête Florence la capitale de la Méditerranéeet pas seulement, avec des évêques et des maires de diverses côtes qui se réuniront pour discuter de paix et de dialogue entre la religion et la ville. Le double sommet, qui se joindra le samedi 26 à la session au Palazzo Vecchio et aura le sceau de la Déclaration de Florence et surtout la présence du Pape François dimanche qui s’adressera aux religieux et laïcs au Palazzo Vecchio mais aussi à la ville sur la Piazza Santa Croce. Le président de la République sera également à Florence dimanche, tandis que le Premier ministre Mario Draghi s’exprimera mercredi 23 à l’ouverture du Sommet de la Conférence épiscopale italienne. Frontière de paix méditerranéenne2.







Le forum des évêques et des cardinaux, prévu du 23 au 27 février, et le forum des maires, du 24 au 27, se tiendront. l’attention politique de dizaines de pays a également occupé le devant de la scène et il y avait 360 ​​journalistes accrédités, bien plus que prévu. En attendant, la liste officielle des participants aux deux réunions a été dévoilée hier, avec une soixantaine de personnes chacune. A la frontière Mediterraneo au rythme 2, qui arrive deux ans après le premier sommet de Barri, outre le président de la Conférence épiscopale italienne, le cardinal Gualtiero Bassetti, né à Marradi et archevêque de Pérouse, ainsi que le cardinal et archevêque de Florence Giuseppe Betori , seront présents les évêques de Tunisie, Syrie, Espagne, Slovénie, Liban, Serbie, Israël, Grèce, Irak et d’autres pays. Et de Turquie, il retournera à Florence où Monseigneur Paolo Bizzetti, vicaire apostolique d’Anatolie, est né en 1947. En comparaison, il se tiendra dans le complexe conventuel de Santa Maria Novella du 23 au 25 février, puis se déplacera au Palazzo Vecchio, représentant de l’Église – Église arménienne, copte, maronite, chaldéenne, Église orientale, Église grecque seront également des protagonistes catholiques ukrainiens, ainsi que la commission de migration CEI, qui est pour l’œcuménisme et pour la charité.

Ce Le Saint-Père arrivera en hélicoptère dimanche matin à 8 heurespuis il sera au Palazzo Vecchio pour s’entretenir avec les délégués des deux conférences et rencontrer personnellement des réfugiés et des migrants, puis à 10h30 il célébrera la messe à Santa Croce et enfin prononcera l’angélus dans la basilique d’arengario. Aujourd’hui, le diocèse et le Palazzo Vecchio annonceront les détails de l’organisation, seules 1 200 personnes pourront entrer sur la Piazza Santa Croce et il y aura un écran géantet les deux sommets ont été voulus et conçus dans l’esprit de Giorgio La Pira, le saint maire, qui a fondé le Colloqui del Mediterraneo dans les années 1950.

Même les participants au Forum des maires de la Méditerranée de Florence hier ont été officialisés et toutes les sessions du Sommet se tiendront au Palazzo Vecchio : les premiers citoyens à cet égard viendront également de nombreux pays méditerranéens, de l’Albanie à la Turquie, en passant par la France , Chypre. , la Libye, Malte, les Territoires palestiniens, mais aussi le Portugal. Le plus grand représentant est l’italien, avec des maires de 16 villes, dont Livourne, Pise, Milan, Mazara del Vallo, Lampedusa, Pozzallo, Bari, Palerme, Naples, Trieste. Des centaines d’agents des forces de l’ordre seront déployés pour assurer la sécurité des deux dirigeants. Les points d’intérêt incluent également le Teatro del Maggio, où des concerts auront lieu le samedi soir pour les délégués de la CEI, la basilique de San Miniato, où les gens prieront le vendredi, le Duomo, les basiliques de San Marco, San Lorenzo, Santissima Annunziata et Esprit Saint. Le chef de l’État Mattarella assistera dimanche à la messe à Santa Croce.

