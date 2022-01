La Maltaise Roberta Metsola, élue Présidente du Parlement européen

Strasbourg (France), 18 janvier (EFE).- La populaire eurodéputée maltaise Roberta Metsola a été élue mardi présidente du Parlement européen, faisant d’elle la troisième femme à présider l’institution dans son histoire.

Metsola, 43 ans, a obtenu la majorité absolue nécessaire pour prendre ses fonctions au premier tour, avec 458 voix, tandis que les Verts suédois Alice Bah Kuhnke en ont obtenu 101 et la gauche espagnole Sira Rego en a obtenu 57.

Il succède au social-démocrate italien David Sassoli, décédé mardi dernier à l’âge de 65 ans, et dispose d’un mandat pour les deux ans et demi à venir, jusqu’à la fin de la législature et la reprise des élections au Parlement européen.

Les Maltais, à qui les députés ont chanté joyeux anniversaire lorsque les résultats ont été connus, ont largement dépassé la majorité de 309 voix requise pour prendre leurs fonctions lors d’un vote auquel 690 députés ont participé. 74 votes étaient vides ou nuls, donc 618 ont été considérés comme valides.

Avec son 43e anniversaire ce mardi, Metsola devient également la plus jeune personne à diriger une agence communautaire et le premier dirigeant de l’un des principaux organes de l’UE à être originaire de Malte, la plus petite nation du club communautaire avec plus d’un demi-million d’habitants.

Sa candidature a déjà recueilli l’adhésion du public, aux côtés de sa propre famille politique, les sociaux-démocrates et les libéraux, qui n’ont exprimé leur soutien que lundi après-midi, en attendant de sceller un accord tripartite sur les priorités pour le reste de la législature. et une nouvelle répartition des vice-présidents (prévu deux autres pour les sociaux-démocrates et un pour les libéraux).

Les sociaux-démocrates ont également obtenu la présidence de la Conférence des présidents de la commission parlementaire, qui coordonne le travail de ces organes, et la direction d’une nouvelle commission sur le coronavirus qui n’a pas encore été créée, bien qu’ils ne soient pas parvenus à un accord pour révoquer le secrétaire général, le populaire Klaus Welle, pour le candidat socialiste.

Cette majorité est similaire à celle qui a fait en 2019 Sassoli président du Parlement européen et l’Allemande Ursula von der Leyen présidente de la Commission.

Dans sa première allocution devant la Chambre pour présenter ses priorités, le maltais a déclaré que le président du Parlement devait être un « faiseur de consensus, qui écoute, qui peut aplanir les différences et soutenir le centre » et a déclaré que cette institution ne devrait pas avoir « peur de réforme » pour devenir plus moderne et efficace. .

Dans sa présentation, dans laquelle elle a déclaré que la lutte pour l’égalité des sexes « ne peut être purement esthétique », sa position contre l’avortement lors d’un autre vote parlementaire a fait l’objet de critiques voilées de la part de deux autres candidates à la présidentielle, Alice Bah Kuhnke (Verdes) et Sira Rego ( gauche). ). ), qui a défendu les droits des femmes en matière de santé reproductive et a demandé de ne pas reculer à cet égard.

