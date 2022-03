« Assez du génocide français au Sahel » – manifestation à Bamako, 2019.

L’expansion de l’influence russe en Afrique, notamment dans les anciennes colonies françaises (que nous avons écrit début décembre) a abouti à une proposition de Paris d’imposer des sanctions aux personnes liées au groupe russe Wagner, un organisme militaire privé. Ces entreprises commerciales, qui foisonnent dans le monde néolibéral d’aujourd’hui – la demande d’intervention militaire organisée par des firmes militaires et de sécurité privées, qui ne sont pas formellement liées aux structures étatiques, sont colossales – calquées sur la célèbre Académie américaine (dite Blackwater), connu principalement pour ses actions brutales pendant l’occupation américaine de l’Irak. Dans ce cas, plus d’1/3 du montant alloué aux opérations militaires est affecté à des contrats avec des sociétés militaires privées.

La privatisation de la guerre est un fait courant après 1990 (et surtout au XXIe siècle). L’embauche et les profits de guerre sont devenus une entreprise, et une entreprise populaire à l’époque.

Un mystérieux groupe de mercenaires connu sous le nom de « wagnéristes » a attiré l’attention internationale pour la première fois en 2014 lorsqu’il a soutenu les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine. Depuis lors, elle s’est engagée dans des zones de conflit telles que la Syrie, le Soudan, le Mozambique et la République centrafricaine. Le Mali est le prochain sur cette liste – bien sûr, le Kremlin a informé qu’il s’agit d’une entreprise privée et que la politique de la Fédération de Russie n’a rien à voir avec cela. Gênant? Peut-être, mais pas unique. Un sort similaire a été jeté lors de la présence de la Maison Blanche en Irak concernant Blackwater.

Paris a convaincu plusieurs capitales, notamment Bruxelles, que le groupe Wagner était impliqué dans l’appareil de sécurité russe et poursuivait les intérêts de Moscou – violant la sphère d’influence de la France en Afrique. L’initiative française a abouti à la préparation de documents pertinents qui sanctionnent de nombreuses personnes impliquées dans le projet Groupe Wagner. L’enjeu est la délivrance d’interdictions de voyager et le gel des financements. Bien sûr, nombre des documents rendus publics à cette occasion ne font pas écho à la rhétorique des sphères d’influence, des « droits inaliénables » de Paris aux anciennes colonies, ou des lignes rouges fixées par la France. Nous avons entendu parler de violations des droits de l’homme lors de l’intervention en Syrie, de la présence en Ukraine (trois wagnéristes devraient être punis pour leurs actions contre la souveraineté ukrainienne) et en Libye. Dans la destruction accidentelle, la France a joué un rôle important et embarrassant, mais personne ne lui a imposé de sanctions. Il n’a même pas réprimandé correctement.

Il y a donc une ligne rouge intéressante.

Malgré les périodes de liberté et de souveraineté des pays périphériques, il s’est finalement avéré que leurs intérêts étaient déterminés par d’autres. Bien sûr, sans demander la permission aux habitants ni même contre leur gré. De plus, le rôle moteur de la France dans l’Union européenne lui permet de lier les intérêts africains – comme vous pouvez le voir – au reste de la politique bruxelloise. L’entrée des « wagnéristes » au Mali, que Bamako avait convenue avec Moscou, a entraîné (pourquoi seulement maintenant ?) la contractualisation de Paris et l’implication politique de l’Europe occidentale dans ce conflit. Bien sûr, il s’agit des droits de l’homme, sinon, bien sûr. Ils restent un prétexte très large et commercialisable, utilisé à plusieurs reprises pour des choses qui n’ont absolument rien à voir avec les libertés réelles des personnes et des citoyens.