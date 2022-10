La légende de l’Inter Milan noie Viktoria, mais celle d’Ižkov

Il a des doigts plutôt persistants et ses coéquipiers doivent cacher de l’argent et des objets de valeur aux regards indiscrets. Parce qu’il aime le poker et toutes sortes de jeux d’argent, et pour cela, il faut parfois avoir de l’argent quand il perd. Beaucoup d’argent! Au club, ils manquaient d’une compréhension commune de sa passion en tant que joueur, car elle s’accompagnait de consommation d’alcool, d’arrivées tardives ultérieures aux séances d’entraînement et de performances plus faibles sur le terrain.