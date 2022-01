La Journée nationale du fromage met en lumière la passion des Brésiliens pour le produit

Qui n’aime pas le bon fromage pour le petit-déjeuner, le goûter ou un repas spécial ? Gorgonzola, parmesan, colonial, brie, gouda, mozzarella, blanc, frais et bien d’autres. Avec toute la variété disponible et pour satisfaire de nombreux palais, la délicatesse obtient un jour spécial : le 20 janvier, lors de la Journée nationale du fromage.

Les dates renforcent les caractéristiques et indiquent qu’il n’y a jamais de mauvais moment pour prendre un bon repas, comme le dit la femme d’affaires Helena Machado, qui aime le fromage. « On m’a demandé un cadeau d’anniversaire et j’ai dit que j’aimerais un morceau de parmesan entier », dit-elle.

Selon Helena, un produit qui n’est pas moins sur la table à la maison est le fromage. « Toute la famille consomme, à plusieurs reprises, comme l’happy hour, le risotto, la carbonara, entre autres. Il y a beaucoup de choix. Nous aimons toutes les variétés et je profite des offres de Fort Acadista pour acheter des produits en vrac. », souligne le client. .

Une autre option suggérée par les employeurs est de combiner le fromage avec du vin ou du vin mousseux. « Les deux vont de pair en termes de goût. L’harmonisation équilibre le goût, il est donc important de connaître un peu le type de chaque produit », ajoute Helena.

AVANTAGE

Inclure le fromage dans l’alimentation apporte également des avantages pour la santé, tant qu’il est consommé avec modération, avertissent les experts en nutrition. Les fromages blancs, comme la ricotta, le Minas et le fromage de bufflonne, sont faibles en gras et en cholestérol. Les jaunes, comme l’assiette, le provolone et le parmesan, sont plus gras.

Avec une texture et un goût différents, le fromage contient des vitamines et des minéraux importants pour la santé, comme le calcium, le phosphore et le magnésium, en plus de contenir des protéines. Les aliments offrent également des vitamines A et B, qui proviennent du processus de fabrication, lorsqu’une partie de l’eau est éliminée et que les composants solides du lait sont concentrés. Consommer un à deux morceaux par jour suffit pour en récolter les bénéfices.

Pour les cas d’intolérance au lactose ou à la protéine présente dans le lait, la caséine, il existe également des types de fromages dans les supermarchés et les épiceries.

RÉCIT

Le fromage a une réputation ancestrale, tant pour la qualité de sa production que pour sa variété. Rien qu’en France, on estime qu’il en existe plus de 400 espèces. Au Brésil, cependant, le fromage est également vénéré, en mettant l’accent sur la production de Minas Gerais de Serra da Canastra, Serra do Salitre et Cerro, qui portent le sceau d’indication d’origine (IP). En septembre de l’année dernière, le fromage brésilien a remporté 57 médailles, dont cinq super médailles d’or, le prix le plus élevé, au concours mondial des fromages MondialduFromage et desProduitsLaitiers de Tours, en France. La prochaine édition aura lieu dans le Minas Gerais, cette année.

